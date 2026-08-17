Larissa Iapichino campionessa d'Europa: 7 metri valgono l'oro nel salto in lungo

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(Foto da Fb Eugenio Giani)

L'atleta toscana di Borgo San Lorenzo conquista il titolo europeo al termine di una finale combattuta, vinta per appena un centimetro

Larissa Iapichino è campionessa d'Europa nel salto in lungo. L'atleta toscana di Borgo San Lorenzo conquista la medaglia d'oro con un salto di 7 metri, al termine di una finale combattuta e decisa per appena un centimetro.

Un risultato di rilievo per l'atletica italiana e per la Toscana, celebrato anche dal governatore Eugenio Giani: "Complimenti Larissa, orgoglio della Toscana e di tutta l'Italia!".

Pochi minuti dopo è arrivato un altro oro per gli azzurri: la staffetta 4x400 maschile ha conquistato il titolo europeo a Birmingham, portando l'Italia sul gradino più alto del podio.

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