15enne scomparsa a Lucca: ritrovata dalla polizia grazie alla localizzazione del cellulare

Era scomparsa nella notte, ma grazie alla localizzazione del cellulare la polizia è riuscita a rintracciarla e a riportarla dai familiari: è la storia a lieto fine che ha riguardato una 15enne lucchese che nella notte del 13 agosto si era allontanata da casa, facendo scattare l'allarme. Le ricerche sono cominciate intorno alle 2.30 quando alla centrale operativa della Questura di Lucca era arrivata la segnalazione, e la Squadra Volanti ha immediatamente avviato le ricerche. Il telefono della ragazza è stato localizzato mentre agganciava una cella telefonica in una zona urbana: si trovava a casa di un'amica.

Il padre aveva fornito agli investigatori i primi elementi utili alle ricerche, che sono proseguite anche attraverso l'ascolto di alcune persone conosciute dalla 15enne e l'analisi dei dati relativi alla sua posizione. Dagli accertamenti è stato possibile restringere l'area delle ricerche fino a individuare un'abitazione compatibile con i tracciamenti del cellulare. Gli agenti sono quindi intervenuti nell'appartamento, dove hanno trovato la giovane. La 15enne era stata ospitata per la notte da un'amica.

Dopo essere stata rintracciata, la ragazza è stata accompagnata negli uffici della Questura e affidata agli operatori di polizia specializzati nella gestione delle tematiche giovanili. Durante il colloquio protetto ha avuto modo di confidarsi e di esporre le proprie difficoltà personali, che sono ora al vaglio degli organi competenti per individuare il supporto necessario.