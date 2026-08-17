Lucca, è morta la professoressa Donatella Buonriposi

Un grande dispiacere per la perdita di una persona che ha dato tantissimo al mondo della scuola. Così l’assessora Alessandra Nardini, dopo la notizia della scomparsa della professoressa Donatella Buonriposi, storica dirigente scolastica dell’Istituto Fermi di Lucca, per otto anni provveditore agli studi. Compiuti da poco i 70 anni, da tempo combatteva contro una malattia.

"Ho appreso con grande dispiacere della prematura scomparsa della professoressa Donatella Buonriposi, che ho avuto modo di conoscere, appena sono stata nominata assessora regionale con delega all'istruzione, alla guida dell'Ufficio Scolastico interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, l'ex Provveditorato agli studi. Spesso – prosegue Nardini - ci trovavamo io a supportare le amministrazioni comunali che ponevano questioni sugli organici, sulle classi, e lei a dover far quadrare i conti in relazione al personale che le era stato assegnato e alle regole che doveva rispettare. Ognuna nel proprio ruolo, non sempre facile, avevamo imparato a conoscerci e credo, almeno per quanto mi riguarda, a stimarci. Negli anni ho apprezzato sinceramente il suo amore per la scuola, che non ha mai perso: ha continuato farlo anche quando ha lasciato il suo ruolo di guida dell'ufficio interprovinciale. Un grande abbraccio alla famiglia, alle colleghe e ai colleghi del mondo della scuola, a tutte le persone che le hanno voluto bene".

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate