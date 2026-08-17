Dal 20 agosto al 2 settembre a Villa Bottini c'è la mostra di Mauro Gliori 'Toscanità e dintorni'

Cultura Lucca
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La mostra sarà visitabile liberamente dal 20 agosto al 2 settembre dalle 17.00 alle 19.30.

Dal 20 agosto al 2 settembre gli spazi di Villa Bottini ospiteranno la mostra del medico-pittore pietrasantino Mauro Gliori “Toscanità e dintorni”, un appuntamento artistico organizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Lucca che nasce dal desiderio di raccontare, attraverso l’arte, una Toscana autentica, fatta di luoghi, persone, atmosfere e suggestioni. Il titolo stesso della mostra racchiude una precisa scelta: non fermarsi alla semplice rappresentazione della Toscana, ma andare oltre esplorando quei dintorni che appartengono all’immaginario, alla memoria e alla sensibilità di chi questa terra la vive e la conosce.

Un autore che fin da bambino si è cimentato con la pittura – dichiara l’assessore alla cultura Mia Pisanoseguendo gli insegnamenti del nonno e che poi riscopre quest’arte più tardi, in età matura, regalandoci una serie di opere notevoli, che abbiamo voluto raccogliere nella splendida cornice di Villa Bottini per offrire a tutti la possibilità di ammirarle”.

La Toscana non è soltanto un paesaggio – commenta Mauro Gliori – . È un modo di essere, una cultura, una leggerezza spesso accompagnata da ironia, una capacità di guardare alla vita con curiosità e talvolta con un sorriso. E’ fatta di piazze e campanili, di colline e di mare, di borghi e città d’arte”.

In questo percorso così variegato si inserisce la ricerca dell’artista che attraverso le proprie opere propone una lettura personale della realtà toscana intrecciandola con altri mondi e suggestioni. Tra questo emerge anche il Mondo del Circo, col suo fascino antico, i suoi colori, la teatralità, la poesia e quella dimensione un po' magica che appartiene al tendone e ai suoi protagonisti. Ed è proprio questo incontro tra Toscana e immaginazione, tra memoria e fantasia, tra realtà e spettacolo, a rendere interessante il percorso espositivo.

La mostra sarà visitabile liberamente dal 20 agosto al 2 settembre dalle 17.00 alle 19.30.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

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