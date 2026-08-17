Maltempo, in Toscana 21mila fulmini in sei ore

Cella temporalesca sulla costa livornese, la Gorgona e l'Elba: allerta gialla estesa a tutta la regione fino a mezzanotte
Cella temporalesca attiva davanti alla costa livornese, sulla Gorgona e sull'isola d'Elba. Nelle ultime sei ore oltre 21mila fulmini sono stati registrati nell'area della Toscana. Nel corso del pomeriggio sono possibili temporali su tutto il territorio: l'allerta gialla è estesa dalla Sala operativa fino alla mezzanotte di oggi su tutto il territorio regionale.
Sulla situazione meteo è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con un post sui social: "Cella temporalesca attiva davanti alla costa livornese, sulla Gorgona e sull'isola d'Elba. Nelle ultime 6 ore oltre 21mila fulminazioni registrate nell'area della Toscana. Nel corso del pomeriggio sono possibili temporali su tutto il territorio, l'allerta gialla è estesa dalla nostra sala operativa fino alla mezzanotte di oggi su tutta la Toscana".
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