MoMu fuori dal Comune: per la prima volta la rassegna esce da Montespertoli

Montespertoli Musica lascia per la prima volta i confini del proprio Comune. Con "MoMu fuori dal Comune", la rassegna porta la propria proposta musicale in due location d'eccezione del territorio circostante, a partire da giovedì 20 agosto, alle ore 21:30, a Villa Caruso Bellosguardo, nel comune di Lastra a Signa — storica dimora che ospita il museo dedicato al tenore Enrico Caruso.

Ad aprire questa nuova fase della rassegna sono i The B Factor: Gianni Zel, Valentina Bartoli e Andrea Melani rileggono la tradizione dell'hammond trio intrecciando jazz, blues e bossa nova, con incursioni nel repertorio dei Beatles e nella canzone italiana. Un concerto elegante e ricco di groove, pensato per valorizzare la cornice suggestiva della villa.

La serata si apre alle ore 20:00 con un apericena a Villa Caruso, curato da Fattoria Albanese Labardi e Agriturismo San Lorenzo, che propone crostini e finger food misti con prodotti di stagione, due primi freddi di stagione, scrocchiarelle con olio extravergine di oliva, crostata fantasia e vino rosso IGT biologico, al costo di 10 euro. Il biglietto per il solo concerto è invece di 5 euro, degustazioni escluse ma con la visita al museo inclusa. Data la particolarità della location e la formula della serata, gli organizzatori raccomandano la presenza e invitano il pubblico a prenotare per tempo.

"MoMu fuori dal Comune" proseguirà giovedì 27 agosto, sempre alle ore 21:30, a Palazzo Pretorio di Certaldo, con il concerto di Lisa Manara, al suo secondo ritorno sul palco di MoMu. Con "Capoverde canta l'incontro", l'artista propone un viaggio musicale intenso tra jazz, soul e sonorità capoverdiane, intrecciando morna, musica lusofona e canzone d'autore in un racconto fatto di incontri, contaminazioni e dialogo tra culture: un live raffinato ed evocativo, capace di trasportare il pubblico tra atmosfere intime e vibrazioni internazionali. Ad accompagnare Lisa Manara alla voce saranno Aldo Betto alla chitarra, Federico Squassabia a tastiere e basso synth e Paolo Rubboli alla batteria. Anche per questa data il biglietto ha un costo di 5 euro. Per questa serata non è previsto un servizio di ristorazione a cura dell'organizzazione: il pubblico è invitato a scoprire, per l'aperitivo o la cena, i numerosi locali presenti nei dintorni di Certaldo e a gustare le eccellenze del territorio.

Francesco Giorgi, direttore artistico di Teatro Popolare d'Arte: "Con 'MoMu fuori dal Comune' compiamo un passo importante: portare la rassegna oltre i confini di Montespertoli, in dialogo con altri territori e altre comunità. Villa Caruso e Palazzo Pretorio sono due luoghi che raccontano da soli una storia di bellezza e memoria, e ci sembrava naturale accompagnarli con una proposta musicale all'altezza. Non si tratta solo di spostare i concerti altrove, ma di costruire ponti tra territori vicini che condividono la stessa vocazione culturale. Per questo abbiamo scelto due progetti molto diversi tra loro, ma capaci entrambi di parlare di incontro: quello tra generi musicali, nel caso dei The B Factor, e quello tra culture, nel caso di Lisa Manara."

La prenotazione è obbligatoria mandando un messaggio whatsapp al numero 371 1152940 oppure chiamando l'Ufficio Turistico di Montespertoli al numero 0571 600255.

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Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa