Montopoli in Val d'Arno rinnova il gemellaggio con Valbonne

Anche quest’anno una delegazione di Montopoli in Val d’Arno ha attraversato il confine per raggiungere Valbonne, la cittadina francese gemellata dal 2019, in occasione delle celebrazioni per San Rocco che tradizionalmente si tengono nel giorno di Ferragosto e quello successivo. A rappresentare il Comune sono state la sindaca Linda Vanni e il consigliere comunale delegato ai gemellaggi Riccardo Pistolesi, accolti dal sindaco di Valbonne Sophia Antipolis, Joseph Cesaro, e da tutta la sua amministrazione.

Un legame, quello tra le due comunità, che affonda le radici nel secolo scorso, quando numerosi montopolesi, in particolare abitanti del borgo di Marti, emigrarono in Francia in cerca di fortuna, trovando proprio a Valbonne una comunità pronta ad accoglierli. Da quella storia di emigrazione è nato negli anni un rapporto di amicizia che l’amministrazione comunale ha scelto di rilanciare e rendere sempre più concreto, con l’obiettivo di farne non solo un ricordo del passato ma uno scambio vivo tra le due cittadine, capace di coinvolgere associazioni, giovani e realtà produttive del territorio.

Anche per questo motivo il Comune ha da poco pubblicato un bando pubblico per la selezione di 10 componenti del Comitato Gemellaggi, l’organismo che avrà il compito di programmare, organizzare e coordinare le iniziative di gemellaggio, favorire il coinvolgimento della cittadinanza e delle realtà associative locali e promuovere rapporti di cooperazione internazionale.

Possono presentare la propria candidatura i soci o i rappresentanti delle associazioni iscritte all’Albo comunale di Montopoli in Val d’Arno, in possesso dei requisiti previsti per l’elezione a consigliere comunale e di comprovata affidabilità. Tra i titoli valutati rientrano anche eventuali esperienze in materia di gemellaggi e relazioni internazionali, nonché la conoscenza di lingue straniere. Le domande, da indirizzare alla Sindaca, dovranno pervenire entro il 10 settembre 2026 tramite PEC del Comune o consegna a mano all’Ufficio Protocollo. Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria della Sindaca - Cerimoniale Gemellaggi.

"È un’occasione importante per dare struttura e continuità al nostro rapporto con Valbonne, i nostri amici e amiche di Valbonne saranno da noi per la Festa Medievale e Martinfiera, inoltre in occasione della Mostra Mercato Tartufo saranno presenti le specialità di Valbonne a Montopoli", spiegano Vanni e Pistolesi, ricordando come il gemellaggio non voglia essere solo un legame simbolico,ma un percorso che continua a crescere grazie al coinvolgimento della cittadinanza, associazioni e giovani delle due comunità.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montopoli in Val d'Arno

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