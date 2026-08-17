Nuova scossa di terremoto a Fosdinovo, magnitudo 2.2

La terra è tornata a tremare in Lunigiana. Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.2 è stata registrata questa mattina, lunedì 17 agosto, nella zona di Fosdinovo, in provincia di Massa-Carrara.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma è avvenuto alle 8.38 ora italiana, con epicentro a circa 3 chilometri a nord-est di Fosdinovo e a una profondità di 11 chilometri.

Si tratta di un nuovo evento registrato nella stessa area interessata dalla scossa di magnitudo 3.7 avvenuta ieri, domenica 16 agosto, alle 5.49, con epicentro a circa 2 chilometri a nord-est di Fosdinovo e profondità di circa 10 chilometri. Nella stessa giornata di ieri l'Ingv aveva inoltre registrato altre scosse di minore magnitudo nell'area fosdinovese, confermando la prosecuzione dell'attività sismica nella zona.

Al momento non risultano segnalazioni di danni riconducibili all'evento.