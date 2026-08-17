Palio di Siena, nuovo rinvio per la pioggia: la Carriera dell’Assunta si correrà domani

Nuovo rinvio per il Palio di Siena a causa della pioggia. La Carriera dell'Assunta, già rinviata nella giornata di ieri, è stata nuovamente posticipata: la corsa si disputerà domani, 18 agosto, in piazza del Campo.

La decisione è stata ufficializzata con l'esposizione della bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico, segnale tradizionale che indica il rinvio della carriera. "La pioggia ha interessato Piazza del Campo fin dalla mattinata e ha ancora una volta reso impraticabile il tufo dopo il primo slittamento della Carriera deciso ieri", ha spiegato il Comune. Le precipitazioni, dopo il violento temporale di ieri che aveva colpito Piazza del Campo, hanno nuovamente bagnato il tufo della pista, rendendolo non idoneo allo svolgimento della corsa e creando condizioni non sufficientemente sicure per i cavalli.

"Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, domani, martedì 18 agosto, il programma rimarrà il medesimo", spiega il Comune di Siena. La Carriera dell'Assunta resta dunque in programma per domani, compatibilmente con le condizioni della pista e del meteo.

Il programma di domani

Alle ore 15 e alle ore 15.30 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l'inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 l'ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19 l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle ore 16 alle ore 18 sarà possibile accedere alla Piazza, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré

Il doppio rinvio: non accadeva dal 2024

Il doppio rinvio consecutivo rappresenta un evento non frequente nella storia recente del Palio. L'ultimo precedente risale al luglio 2024, quando il Palio di Provenzano fu rinviato per due volte a causa delle condizioni meteorologiche e venne infine corso il 4 luglio. Anche il Palio dell'Assunta dello stesso anno fu posticipato per il maltempo.

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