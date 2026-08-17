Palio di Siena, il Comune mette in guardia sui biglietti falsi

L’Ufficio Palio del Comune di Siena ha ricevuto alcune segnalazioni su una presunta truffa, attuata tramite i social network, relativa alla vendita dei biglietti per assistere alla corsa del Palio.

A tal proposito, al fine di tutelare i cittadini e i turisti in visita in occasione del Palio, si informa che i biglietti nella disponibilità dell’amministrazione comunale non sono posti in vendita per il giorno della Carriera, compresi eventuali rinvii, e che gli unici biglietti acquistabili sono quelli gestiti dall'Associazione dei Palcaioli.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione a eventuali annunci o proposte di vendita pubblicati sui social, a verificarne sempre l’autenticità prima di procedere a qualsiasi pagamento e a informare prontamente le Forze di Polizia nel caso si ritenga di essere stati truffati, consegnando loro messaggi, email, numeri di telefono, screenshot e ricevute di pagamento.

L’Ufficio Palio del Comune di Siena resta a disposizione per ogni ulteriore informazione al numero 0577292374 e via mail all’indirizzo palio@comune.siena.it.

Informazioni. Per ricevere le informazioni sul Comune di Siena è attivo il Canale Whatsapp. L’iscrizione al canale del Comune è gratuita e può essere effettuata al link. È possibile seguire il Comune di Siena sulle pagine ufficiali dell’amministrazione di Facebook e Instagram.

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