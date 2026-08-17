Savino Del Bene Volley: Al via oggi la preparazione della stagione 2026-2027

È ufficialmente iniziata oggi, lunedì 17 agosto, la preparazione della Savino Del Bene Volley in vista della stagione 2026-2027. La prima giornata di lavoro, interamente svolta presso la sede della società, è stata dedicata ai consueti controlli medici e alle prime attività della nuova stagione.

Il programma del primo giorno è stato strutturato in due sedute in palestra pesi: una al mattino e una al pomeriggio, mentre per domani è in programma il primo allenamento con la palla presso il Pala BigMat.

Il gruppo a disposizione dello staff tecnico è attualmente incompleto a causa degli impegni internazionali che vedono protagoniste diverse atlete biancoblù con le rispettive Nazionali.

Sette le giocatrici della prima squadra presenti fin dal primo giorno: Sara Alberti, Martina Armini, Caterina Bosetti, Sofia D'Odorico, Emma Graziani, Imma Sirressi e Lise Van Hecke. Maja Aleksic si aggregherà invece al gruppo a partire da mercoledì 19 agosto.

Nel corso delle settimane di preparazione saranno presenti cinque atlete della formazione di Serie B1 e quattro giocatrici straniere: la palleggiatrice Andrea Tisma (Serbia) e le schiacciatrici Antonija Gulin (Croazia), Jessica Kosonen (Finlandia) e Helene Rouseaux (Belgio).

Al lavoro fin dal primo giorno anche lo staff tecnico e sanitario, guidato da coach Marco Gaspari, con la presenza del vice allenatore Sandor Kantor, del terzo allenatore Mattia Cozzi, dello scout Simone Maurilli, del fisioterapista Gioele Corti e dell’osteopata Matteo Gori, oltre che di due membri dello staff giovanile: il preparatore atletico Andrea Delvecchio e il fisioterapista Mattia Torricelli, che durante questa fase sostituiranno rispettivamente Marco Sesia e Sebastiano Cencini, impegnati rispettivamente con la nazionale turca e con quella italiana.

Al termine della seduta mattutina, squadra e staff hanno inoltre incontrato i nutrizionisti Cristian Petri e Alessandra Simone, dando così il via al percorso dedicato all’alimentazione e alla preparazione nutrizionale in vista della nuova stagione.

La prima settimana di allenamenti prevede attività quotidiana, con due giornate di riposo fissate per mercoledì 19 e domenica 23 agosto.

Nei prossimi giorni sarà comunicato anche il programma completo degli allenamenti congiunti e delle amichevoli che accompagneranno la squadra durante il lavoro estivo. Tra gli appuntamenti già definiti, la Savino Del Bene Volley affronterà il 19 settembre un’amichevole a Bologna con la Omag San Giovanni in M.no, mentre il 26 e 27 settembre prenderà parte alla Courmayeur Cup.

Al termine della prima giornata di preparazione, Caterina Bosetti ha commentato così il ritorno al lavoro: “Tornare qua è bello, dopo l'anno scorso è come tornare a casa, quindi per me sicuramente è un primo giorno un po' più normale, mentre per le nuove arrivate ci sono dei cambiamenti. Penso però che la voglia e l'entusiasmo di iniziare la nuova stagione siano gli stessi da parte di tutte. La pausa estiva è stata importante, dato che la scorsa stagione le partite sono state davvero tantissime. Ricaricare le pile dal punto di vista fisico e mentale è sempre importante per ripartire al massimo. Detto questo, sono sicura che questo periodo di preparazione serva tantissimo per provare a fare qualcosa in più rispetto all'anno scorso. La voglia di ritornare in campo? È tanta, perché la passione e l'amore per la pallavolo da parte mia, ma penso anche da parte di tutte le ragazze, sono sempre gli stessi di sempre”.

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