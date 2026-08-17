Use, ecco lo staff sanitario per la nuova stagione

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Confermato il dottor Riccardo Palatresi come coordinatore; Aurora Caporaso, Nilo Rosselli e Enrico Sergi i fisioterapisti

Solo conferme per lo staff sanitario che seguirà tutta la grande famiglia biancorossa, dall’Use Rosa Scotti all’Use Computer Gross ai giovani del Biancorosso Sesa. A coordinare il tutto sarà ancora il dottor Riccardo Palatresi, punto di riferimento ormai da tempo dell’infermeria, mentre la squadra dei fisioterapisti sarà composta da tre persone. Aurora Caporaso seguirà da vicino le ragazze dell’Use Rosa con Nilo Rosselli, figura storica del mondo biancorosso, ed Enrico Sergi che prosegue così il suo impegno alla palestra Lazzeri, impegnati anche nel settore maschile. Uno staff professionale ed affiatato per un settore che riveste un’importanza fondamentale nella stagione che va ad iniziare.

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