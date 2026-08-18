Accoltella un uomo durante una lite a Piombino: 22enne arrestato per tentato omicidio

Un 22enne della zona è stato arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello il padre della fidanzata durante una lite nel centro cittadino. L'episodio è avvenuto nella notte di due giorni fa, nell'ambito dei servizi intensificati di controllo del territorio predisposti dai militari per prevenire e reprimere i reati contro la persona e il patrimonio.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione al 112 per una violenta lite in strada, accompagnata da urla e rumori uditi da alcuni presenti. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la vicenda sarebbe iniziata in un parcheggio del centro con una discussione tra il giovane e la fidanzata, degenerata anche nel danneggiamento dell'automobile della donna.

La ragazza avrebbe quindi contattato il padre, che una volta arrivato avrebbe iniziato a discutere con il 22enne. Poco dopo, il giovane avrebbe estratto un coltello e sferrato tre fendenti contro l'uomo, colpendolo alla parete toracica, nella zona tra addome e inguine e infine all'avambraccio.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti rapidamente e hanno rintracciato il giovane poco distante. Il coltello utilizzato nell'aggressione, ancora intriso di sangue, sarebbe stato trovato in suo possesso e sequestrato. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'aggressione e raccolto le testimonianze delle persone presenti, elementi confluiti nella ricostruzione dell'accaduto. Al termine degli accertamenti il 22enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Livorno.

Nella giornata di ieri si è svolta l'udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno. Il giudice ha convalidato l'arresto e confermato la custodia cautelare in carcere.

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