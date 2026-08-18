Esplosione nello stabilimento farmaceutico a Reggello, proseguono gli accertamenti

Proseguiranno gli accertamenti tecnici per chiarire le cause dell'esplosione avvenuta ieri nello stabilimento farmaceutico Sims di Reggello. Le verifiche dovranno consentire di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e di definire le eventuali prescrizioni da adottare nei confronti del gestore dell'impianto.

È quanto emerso dalla riunione del Centro coordinamento soccorsi, convocato dalla Prefettura di Firenze in seguito all'accaduto e riunito nuovamente oggi. Al tavolo hanno partecipato il vicesindaco di Reggello, rappresentanti del Comune di Figline e Incisa Valdarno e gli enti istituzionalmente competenti.

Sul fronte ambientale, Arpat ha rilevato effetti esterni particolarmente contenuti. "Arpat ha confermato che gli effetti esterni dell'incidente sono risultati particolarmente contenuti", ha riferito la Prefettura.

Non sono state rilevate dispersioni di liquidi all'esterno dello stabilimento. Inoltre, la limitata durata dell'incendio avrebbe consentito di ridurre significativamente le emissioni in atmosfera.

Restano tuttavia in corso ulteriori analisi e verifiche tecniche per accertare le condizioni che hanno determinato l'esplosione e individuare le eventuali misure necessarie nei confronti dell'impianto.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, Vigili del Fuoco, forze di polizia, Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, Arpat, Azienda Usl Toscana Centro, Autostrade per l'Italia e Sims Srl, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali interessate.