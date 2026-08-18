Evade dai domicliari, lo sorprendono i carabinieri

Un 58enne è stato arrestato a Vecchiano per evasione. Nella nottata del 17 agosto i carabinieri lo hanno sorpreso fuori da casa sua, dove si trovava agli arresti domiciliari.

"L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato nuovamente sottoposto alla misura in atto, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e confermata la misura degli arresti domiciliari" si legge in una nota.

Notizie correlate