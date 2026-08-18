Frazioni di Santa Maria a Monte senz'acqua per un guasto

Front Office Santa Maria a Monte
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Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, oggi martedì 18 agosto, sono in corso mancanze d’acqua a Montecalvoli, Cinque Case, San Donato e lungo il tratto di via Lungomonte compreso nel comune di Santa Maria a Monte.

I tecnici sono sul posto e si apprestano ad eseguire l’intervento di riparazione, che si preannuncia particolarmente complesso.

Il ripristino del servizio, al momento previsto per le ore 17, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a scomparire in breve tempo.

Per limitare i disagi alle utenze coinvolte, è in corso di allestimento un punto di rifornimento idrico sostitutivo tramite un’autobotte posizionata in via della Repubblica, nei pressi del ponte sul canale Usciana.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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