Gialloblu Castelfiorentino, si riparte lunedì 4 settembre

Sarà lunedì 4 settembre la data d’inizio della nuova avventura in Divisione Regionale 2 del Gialloblu Castelfiorentino. Alle ore 20 al PalaBetti in programma il raduno agli ordini di coach Alessio Pucci e degli assistenti Arthur Rastelli e Giovanni Cicilano.

Una stagione in cui i gialloblu saranno chiamati a proseguire il cammino tracciato nei mesi scorsi, in un contesto che rappresenterà una sorta di collegamento tra la prima squadra e il settore giovanile ed il cui obiettivo principale sarà quello di proseguire nella crescita individuale di ogni ragazzo, dopodiché il risultato di squadra sarà una conseguenza.

Alle tante conferme, si aggiungono cinque innesti tra ritorni e nuovi arrivi: Andrea Marchetti, reduce dall’ultima stagione in maglia Abc Castelfiorentino tra U19 Gold e serie C, Giulio Buti, di ritorno dopo due stagioni alla Pallacanestro San Miniato in DR2, Nicolò Gemignani, lo scorso anno protagonista con il gruppo U19 Eccellenza del Biancorosso Empoli e che farà parte anche della rosa dell’Abc Castelfiorentino in serie C, Ludovico Gemignani, proveniente da Castelfranco Frogs in DR1, e Andrea Montagnaro, ex Crocetta San Miniato in DR2.

Ecco dunque tutti i convocati:

Playmaker: Giulio Mugnaini (1996 confermato), Alessio Cicilano (2001 confermato), Andrea Montagnaro (2005 da La Crocetta San Miniato)

Guardia: Giulio Buti (1998 da Pallacanestro San Miniato), Alessio Di Camillo (2001 confermato), Giulio Fabrizzi (2005 confermato), Pietro Bartolini (2006 confermato), Andrea Marchetti (2006 da Abc Castelfiorentino), Alessandro Bernardoni (2006 confermato), Tommaso Niccolini (2007 confermato), Nicolò Gemignani (2007 da Biancorosso Empoli)

Ala: Alessio Caggiano (1998 confermato), Alberto Ciampolini (2000 confermato), Andrea Cetti (2003 confermato K), Giammarco Filippini (2005 confermato), Simone Vallerani (2007 confermato), Lorenzo Leti (2007 confermato)

Centro: Tommaso Talluri (2001 confermato), Ludovico Gemignani (2005 da Castelfranco Frogs), John Bici (2006 confermato)

Staff tecnico: Alessio Pucci (allenatore), Arthur Rastelli (primo assistente), Giovanni Cicilano (secondo assistente)

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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