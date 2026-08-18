Jova Giro, viaggio in bici per Bargilli e Bettini: insieme contro la violenza di genere

Il viaggio non è solo una questione di chilometri, ma di sguardi e di ritmo. In questi giorni di agosto, le strade del Sud Italia diventano il percorso di una carovana particolare: quella del 'Jova Giro', che accompagna Lorenzo Cherubini, in arte 'Jovanotti', tra una tappa e l'altra del suo tour estivo.

Tra i protagonisti di questa esperienza ci sono Marianella Bargilli, attrice con una lunga esperienza teatrale, e Paolo Bettini, campione olimpico e protagonista della storia del ciclismo italiano, che oggi vive la bicicletta anche come occasione di condivisione. I due sono compagni nella vita e uniti anche dalla passione per la bicicletta.

La loro partecipazione al 'Jova Giro' si inserisce in un solco preciso: quello dell'impegno civile. Entrambi, infatti, sono figure di riferimento di "Pedale Rosso", il progetto che utilizza il ciclismo come megafono per la lotta contro la violenza di genere.

Pedalare insieme a Jovanotti significa abitare la strada, viverne le dinamiche e trasformare lo spostamento in un’esperienza corale. Non c'è spazio per il protagonismo individuale in un gruppo che si muove in scia, dove la chef, il fisioterapista e gli atleti lavorano con la stessa coordinazione necessaria sul palcoscenico o in una fuga ciclistica.

È una scelta di tempo, quello lento del viaggio, che permette di guardare il Paese con un’attenzione diversa, lontano dalle velocità urbane. Per Marianella Bargilli e Paolo Bettini, questo viaggio è un esercizio di equilibrio: quello tra la disciplina della pedalata e la leggerezza di un'avventura che ha scelto, come bussola, il valore della squadra.