Liliana Pertici compie 100 anni: gli auguri del Sindaco e della comunità di Certaldo

Un traguardo straordinario, quello raggiunto da Liliana Pertici, che il 15 agosto ha festeggiato i suoi 100 anni.

Per l'occasione, il Sindaco Giovanni Campatelli, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Certaldo, ha voluto rivolgere alla centenaria i più sinceri auguri.

"Raggiungere i cento anni è un traguardo speciale, che porta con sé un patrimonio prezioso di ricordi, esperienze e storia vissuta. A Liliana Pertici - sottolinea il Sindaco - rivolgiamo i nostri più sentiti auguri, con profonda stima e affetto, per questo importante compleanno. La sua lunga vita rappresenta una testimonianza di un secolo di storia e un prezioso legame tra passato e presente".

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale augurano a Liliana serenità, salute e tanta gioia, circondata dall’affetto della sua famiglia e della comunità certaldese.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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