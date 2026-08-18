Liliana Pertici compie 100 anni: gli auguri del Sindaco e della comunità di Certaldo

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Un traguardo straordinario, quello raggiunto da Liliana Pertici, che il 15 agosto ha festeggiato i suoi 100 anni.

Per l'occasione, il Sindaco Giovanni Campatelli, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Certaldo, ha voluto rivolgere alla centenaria i più sinceri auguri.

"Raggiungere i cento anni è un traguardo speciale, che porta con sé un patrimonio prezioso di ricordi, esperienze e storia vissuta. A Liliana Pertici - sottolinea il Sindaco - rivolgiamo i nostri più sentiti auguri, con profonda stima e affetto, per questo importante compleanno. La sua lunga vita rappresenta una testimonianza di un secolo di storia e un prezioso legame tra passato e presente".

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale augurano a Liliana serenità, salute e tanta gioia, circondata dall’affetto della sua famiglia e della comunità certaldese.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
18 Agosto 2026

Scuola media Boccaccio, 1.2 milioni di contributo regionale per il miglioramento sismico

La Regione Toscana ha concesso al Comune di Certaldo un contributo di 1.288.566 euro per il miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Boccaccio". Le opere interesseranno diverse parti dell'edificio [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
11 Agosto 2026

Rischio Temporali forti in Valdelsa, scatta il codice giallo

La Sala operativa delle Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala allerta meteo per domani 12 agosto: Allerta Gialla per rischio temporali forti nei comuni della Valdelsa-Valdera (area A5). [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
8 Agosto 2026

Fondo affitti, dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa contributo per quasi 1000 famiglie

Sono in corso di liquidazione agli aventi diritto i contributi affitto per l'anno 2025 per mano dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa disposti con determina n. 655 del 29 luglio [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina