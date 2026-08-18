Nuovi appuntamenti a Empoli per 'Uno Spettacolo d’Estate'

È stata un’estate piena di appuntamenti per Empoli: un’offerta davvero ampia, per tutte e tutti, e per tutte le età. Musica infinita, teatro, feste, cultura e il cartellone “Uno Spettacolo d’Estate” che non va in vacanza, ma prosegue con le serate del “Cinema sotto le Stelle 2026” nei quartieri e nelle frazioni in attesa del “Beat festival” che sta scaldando i motori e la seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo, dal 18 al 20 settembre 2026.

La rassegna cinematografica è realizzata da Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore con il contributo del Comune di Empoli e la collaborazione dell'associazione Il Culturale Cineclub empolese e dal suo avvio, in queste calde serate di agosto, diverte ed è molto partecipata. L’ingresso è gratuito.

Domani (mercoledì 19 agosto 2026), l’appuntamento è alle 21.15 al Circolo Arci Avane (via Magolo, 29) con il film "Paternal Leave". La proiezione fatta da Arci si svolgerà in collaborazione con l'associazione Il Culturale Cineclub empolese che introdurranno il film e proporranno un dibattito con il pubblico dopo la visione.

Paternal Leave (2025) è l'esordio alla regia di Alissa Jung che presenta un film sulla paternità e su tutto ciò che comporta, nel bene e nel male: per chi genitore lo diventa tardi, per paura, e per chi da quella paura viene abbandonato. Leo, quindicenne berlinese, scopre in un video il padre italiano mai conosciuto, un istruttore di surf a Marina Romea, decide di partire per trovarlo con un quaderno di domande alla mano.

Jung, alla sua prima regia dopo un percorso da attrice fuori dagli schemi, dirige con mano sicura i suoi personaggi, restituendone gli stati d'animo con precisione: la fragilità rabbiosa dell'adolescenza, l'immaturità che si scioglie in comprensione mano a mano che la storia si dipana.

Il film ambientato su una riviera romagnola brulla e deserta e piena di nebbia, quasi irriconoscibile funziona e riesce a parlare grazie ai silenzi e ai gesti dei personaggi puntando su un forte impatto visivo.

LE ALTRE PROIEZIONI - Venerdì 21 agosto, Circolo Arci Cortenuova (via del Ponte, 24), Thelma, di Josh Margolin, con June Squibb, Fred Hechinger, Richard Roundtree, Parker Posey - Azione/Commedia - 1h 39m - USA – 2024; lunedì 24 agosto, Circolo Arci Cascine Garibaldi (via Antonio Meucci, 67), Il robot selvaggio, di Chris Sanders, per famiglie/animazione- 1h 42m - USA – 2024.

Si prosegue mercoledì 26 agosto, al Circolo Arci Sant'Andrea (via Senese Romana, 409), con il film Dragon Trainer, di Dean DeBlois con Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker, Nick Frost - Per famiglie/Avventura - 2h 5m - USA – 2025 e infine, il recupero della data della proiezione a Santa Maria in programma mercoledì 12 agosto, annullata causa maltempo. L’appuntamento è per mercoledì 2 settembre, alle 21.15, Circolo Arci Santa Maria (area giochi via Pio la Torre), con il film d’animazione The Lego Movie, regia di Chris Miller, con Phil Lord.

SEMPRE APERTI - I luoghi di cultura del Comune non chiudono. La biblioteca comunale 'Renato Fucini', anche per il 2026, rimarrà aperta nel mese di agosto, per garantire il prestito di libri, la consultazione dei giornali, le sale studio. Un'oasi fresca nella calda città, aperta ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 fino al 23 agosto. Dal 24 agosto si aggiungono l'apertura pomeridiana e al sabato: dal lunedì al venerdì orario 9-19, sabato 9-13 e 15-19. Palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 nella settimana 24-30 agosto.

Per visitare il patrimonio museale empolese, il Museo del Vetro infatti rimarrà aperto dal martedì alla domenica con orario 10-18 per tutte le settimane di agosto. Il Museo della Collegiata attualmente è chiuso per i lavori legati all'accessibilità e al rifacimento dell'area di accoglienza.

Per gli appuntamenti mangerecci, manca poco a una delle sagre più attese: il 21 agosto torna la Sagra del Bombolone al Circolo Arci di Casenuove, per proseguire fino al 6 settembre (chiuso il lunedì). Stand gastronomici, intrattenimento e spettacoli per passare una sera in compagnia. Al Circolo Arci di Marcignana è in corso (fino a settembre) l’Estate Marcignanese, serate danzanti dal venerdì alla domenica (per informazioni 339 3669379).

Fino al 30 agosto, nel parco Liliana Lensi (Pagnana), iniziative culturali e di intrattenimento per adulti e bambini con “Pagana in festa”.

Da non perdere, il 29 agosto in piazza della Vittoria, alle 21.15, il concerto straordinario di chiusura del festival “Empoli Europa”, seconda edizione, a cura dell'associazione Harmonia. Si esibirà il Dug Trio Jazz band, complesso empolese formato da piano, basso e batteria.

E il 4 settembre, alle 21, nella Collegiata di Sant’Andrea, la terza edizione dell’European Youth Orchestra ‘Ferruccio Busoni’, ingresso gratuito, dirige Sergio Alapont.

IL BEAT FESTIVAL - Dal 27 agosto fino al 6 settembre al Parco di Serravalle. Uno dei più importanti appuntamenti in Toscana per la musica live, con 11 serate dedicate a artisti nazionali e internazionali.

Giovedì 27 agosto: Folkstone + Drum'n'Jack

Venerdì 28 agosto: Giorgio Poi + Tutti Fenomeni + Loren

Sabato 29 agosto: Tony Boy

Domenica 30 agosto: Nerissima Serpe

Il festival continuerà a settembre con altri grandi appuntamenti: Giorgio Panariello il 1 settembre, K-Pop is coming il 2 settembre, Edoardo Bennato il 3 settembre, Sayf il 4 settembre, la serata 2000 Forever il 5 settembre e Gianluca Gotto il 6 settembre.

E dal 18 al 20 settembre 2026, Empoli ospiterà la seconda edizione del festival di storia contemporanea /contè.sto/ - La storia di profilo, direzione scientifica a cura di Carlo Greppi.

Le piazze del centro storico cittadino, chiostri compresi, diventeranno i palchi di lezioni di Storia con la ‘S’ maiuscola, dialoghi di alto livello per un festival aperto a tutte e tutti, gratuito, inclusivo, partecipato con i volti e le voci di: Pankaj Mishra, Pier Luigi Bersani, Vincenzo Trione, Beatrice Falcucci, Carmine Pinto, Valeria Galimi, Massimo Bucciantini, Mariano Tomatis, Claudio Ferlan, Valeria Deplano, Bruno Maida, Valentine Lomellini, Chiara Colombini, Giuseppe Laterza, Ascanio Celestini.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono reperibili al link https://www.contestofestival.it/ e per iscriversi al festival ecco il link dedicato https://www.contestofestival.it/iscriviti/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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