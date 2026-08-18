Palio Siena: contradaioli in piazza per festeggiamenti, cade Tittia e finisce in ospedale

Al termine del Palio dell'Assunta che si è tenuto oggi, il vincitore Giovanni Atzeni detto Tittìa è caduto da cavallo mentre Piazza del Campo veniva invasa dai contradaioli. Questi ultimi si sono riversati in piazza, il cavallo Anda e Bola ne ha travolto uno rovinando a sua volta a terra con il fantino che è stato letteralmente catapultato in avanti.

Da quanto appreso Atzeni non avrebbe riportato conseguenze gravi ed è rimasto cosciente durante l'intervento dei soccorsi. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale delle Scotte di Siena per accertamenti. Sta bene anche il cavallo, che non avrebbe riportato ferite gravi.

Con il successo del 3 luglio con l'Aquila, Tittìa firma il bis e raggiunge 13 vittorie su 43 Palii corsi, affiancando Trecciolino nella classifica dei fantini più vincenti. Davanti a lui, tra i fantini dell'epoca recente, resta solo Aceto, con 14 successi. Il record assoluto appartiene invece a Gobbo Saragiolo (Francesco Santini), arrivato a 15 vittorie nel 1860. Per Anda e Bola, castrone baio di dieci anni, è la seconda vittoria in cinque Palii disputati (qui i dettagli e la cronaca della Carriera).