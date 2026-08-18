Pisa festeggia i 100 anni di Nara Sighieri

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri alla signora Nara Sighieri nel giorno del 100esimo compleanno. L’ha incontrata nella sua residenza a Pisa l’assessore Paolo Pesciatini, omaggiandola di un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Nata nel 1926 nella zona di San Biagio, la signora Nara ha vissuto gli anni della guerra e ha iniziato a lavorare giovanissima, a soli 13 anni. Prima come addetta ai telai in un’azienda con stabilimento in zona La Fontina, poi in una ditta di terraglie della città. Sposata a 19 anni con Antonio Manfredi, ha costruito a Pisa la sua famiglia, continuando negli anni a dedicarsi al lavoro. Ancora oggi, Nara racconta con vivacità i ricordi della sua lunga vita, parlando anche delle sue grandi passioni, la danza e la lirica, in particolare le opere dell’amato Giacomo Puccini.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa