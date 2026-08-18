Scuola media Boccaccio, 1.2 milioni di contributo regionale per il miglioramento sismico

La Regione Toscana ha concesso al Comune di Certaldo un contributo di 1.288.566 euro per il miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Boccaccio". Le opere interesseranno diverse parti dell'edificio scolastico, con l'obiettivo di rafforzarne le strutture e garantire maggiore sicurezza in caso di evento sismico.

Il finanziamento rientra nel PR FESR Toscana 2021-2027, Azione 2.4.1.1 “Contributi di prevenzione sismica su edifici pubblici”, dedicata al sostegno di interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico negli edifici pubblici. Si tratta di risorse che consentono al Comune di intervenire su un edificio scolastico importante per la comunità, rafforzandone la sicurezza e la capacità di risposta in caso di evento sismico. L'intervento si inserisce nell'impegno dell'Amministrazione comunale per la sicurezza degli edifici scolastici, con opere strutturali mirate che coinvolgeranno gli spazi didattici e amministrativi, la palestra, gli spogliatoi e la mensa. Un articolato progetto di miglioramento sismico, che consentirà di rafforzare la struttura dell'edificio e garantire condizioni di maggiore sicurezza per l'intera comunità scolastica.

Il progetto riguarda in primo luogo il blocco centrale, che comprende l'ingresso, la direzione didattica e l'auditorium: qui le strutture più fragili saranno rinforzate mediante reti in fibra di PBO su matrice inorganica e nastri in fibra di carbonio, mentre i pilastri circolari saranno consolidati con una camicia di microcalcestruzzo fibrorinforzato e armatura integrativa.

Nella zona degli uffici, in corrispondenza della scala che collega il primo piano della direzione didattica, sarà realizzato un nuovo setto in cemento armato. Verranno inoltre rinforzati i tamponamenti delle finestre a nastro di sommità, con reti in fibra di PBO applicate sia internamente sia esternamente, per migliorarne la stabilità e contrastare il rischio di ribaltamento dei pannelli.

Il blocco palestra e spogliatoi sarà oggetto di un intervento più articolato: rinforzo delle murature, nuove fondazioni a sostegno dei setti murari, cordoli di sommità e un nuovo solaio in profilati metallici e lamiera grecata, realizzato sopra quello esistente e separato da esso mediante un giunto tecnico. Il nuovo solaio fungerà da diaframma rigido per la struttura muraria, senza appesantire eccessivamente i carichi; sono inoltre previsti collegamenti specifici tra i setti trasversali e la struttura in cemento armato, per impedirne il ribaltamento in direzione longitudinale.

Nel blocco mensa, infine, sarà ripristinato il giunto tecnico tra i diversi corpi di fabbrica e saranno rinforzati i pilastri con camicie in microcalcestruzzo e fibre sintetiche, integrate da reti in PBO su matrice inorganica.

L'Amministrazione comunale di Certaldo rivolge un sentito ringraziamento alla Regione Toscana per aver sostenuto e finanziato questo importante intervento, che rappresenta un investimento significativo sulla sicurezza degli spazi in cui ogni giorno studiano e lavorano studenti, insegnanti e personale scolastico.

Il contributo regionale permette infatti di dare attuazione a un articolato progetto di miglioramento sismico, inserito nell'impegno dell'Amministrazione per rendere sempre più sicuro e adeguato il patrimonio scolastico comunale

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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