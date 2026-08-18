Settignanese, biglietti a 5 euro per "aprire le porte al territorio"

Riportare le famiglie al campo e rendere il calcio un bene accessibile a tutta la comunità. Con questo obiettivo la U.S. Settignanese presenta la nuova campagna biglietti per la stagione sportiva 2026/27: una politica di prezzi fortemente popolare e inclusiva che debutterà ufficialmente mercoledì 19 agosto in occasione dell’amichevole con l’Antella e proseguirà per tutto l'anno, compreso il prestigioso Torneo Nereo Rocco (22-26 agosto).

La struttura tariffaria, valida per tutte le categorie, prevede:

biglietto intero: 5 euro

ridotto (donne e ragazzi dai 14 ai 17 anni): 3 euro

ingresso gratuito: under 14, over 65, persone con disabilità e rispettivo accompagnatore

“Oggi il calcio può essere uno sport costoso — spiega l’AD della U.S. Settignanese, Domenico Iuliano —, ma noi vogliamo fare tutto il possibile perché una partita della Settignanese sia un appuntamento alla portata di tutti. Perché il calcio, soprattutto a questi livelli, non è soltanto quello che succede in campo: è stare insieme, incontrarsi, condividere una passione”.

Una scelta etica che riflette la visione già adottata dal club per il settore giovanile e la Scuola Calcio, dove le quote di iscrizione sono rimaste bloccate rispetto alla scorsa stagione, con l'introduzione di agevolazioni dedicate alle bambine per promuovere il calcio femminile.

“Con questa campagna facciamo un ulteriore passo nella stessa direzione: costruire un club per il territorio, una comunità all’interno della comunità. Inclusione, apertura e accoglienza sono valori nei quali crediamo e che vogliamo trasformare in iniziative concrete” conclude Iuliano.

L'impatto concreto della misura emerge chiaramente nei numeri quotidiani: un intero nucleo familiare composto da genitori, due figli under 14 e due nonni potrà assistere a una gara casalinga con una spesa complessiva di soli 8 euro. Nel caso di nonni accompagnatori insieme ai nipoti, l'accesso allo stadio sarà completamente gratuito.

L’impegno sociale del club si tradurrà inoltre fin da subito in un gesto di concreta solidarietà: in occasione della prima amichevole stagionale della prima squadra militante in Promozione in programma il 19 agosto contro l’Antella (formazione di Eccellenza), l’intero incasso della partita sarà devoluto all’associazione La Fonte (www.lafontecercina.org). Si tratta della prima iniziativa benefica della stagione promossa dalla U.S. Settignanese, che affianca alla nuova politica di biglietteria popolare un supporto attivo e tangibile alle realtà solidali del territorio.

Meno barriere economiche e più passione sugli spalti: la Settignanese rilancia così la propria missione di presidio sociale e sportivo per Firenze e il suo territorio.

Fonte: Ufficio Stampa

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