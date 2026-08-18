Tir finisce sui binari ad Altopascio, linea ferroviaria sospesa e poi riaperta

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina ad Altopascio, in via Regina Elena, per rimuovere un tir rimasto fermo sui binari della linea ferroviaria Firenze-Viareggio, nel tratto compreso tra Altopascio e Pescia. L'incidente ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria e disagi per i passeggeri, ma non si registrano feriti.

Il traffico ferroviario è stato interrotto intorno alle 7.40 a causa anche dei danni provocati a un passaggio a livello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca con una squadra della sede centrale e un'autogru, utilizzata per rimuovere il mezzo pesante dalla sede ferroviaria.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 10.20, consentendo la riapertura della linea. Presenti anche la polizia locale e i tecnici di Rfi.

La sospensione ha comportato alcune cancellazioni e ritardi nella circolazione dei treni lungo la tratta.