Torna l'estemporanea di pittura 'VitolinArte'

Anche quest’anno si terrà a Vitolini l’Estemporanea di pittura “VitolinArte”, organizzata dal Circolo ARCI Vitolini APS, in collaborazione con l’APS VitolininCircolo e il patrocinio del Comune di Vinci.

Giunta alla seconda edizione, la manifestazione – che si terrà domenica 27 settembre – è parte del programma di iniziative del Comune dedicate al tema dell’Ingegno.

Fin dalle prime luci dell’alba i partecipanti e le partecipanti, alle prime armi o di professione, avranno l’opportunità di raffigurare un borgo dalle origini antiche, fra angoli suggestivi e scorci panoramici, e di trascorrere una giornata ricca di intrattenimenti.

È infatti prevista una passeggiata nei dintorni alla scoperta della natura e di luoghi antichi, e un laboratorio creativo per bambini e bambine, oltre al pranzo nei locali del Circolo e, nel tardo pomeriggio, l’attesa cerimonia di premiazione.

A breve sarà reso noto il Regolamento con il tema al quale le opere si dovranno ispirare, e ogni altro particolare utile alla partecipazione.

Per il momento non c’è che da prendere nota della data, per trascorrere una giornata tra arte, amicizia e svago.

Fonte: Ufficio Stampa

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