Use Computer Gross, si torna in palestra: riparte la stagione

Appuntamento giovedì alle 18 al pala Sammontana. L’Use Computer Gross torna in campo per dare il via alla nuova stagione di serie B Interregionale. Lo fa con una rosa in parte rinnovata, con la conferma di coach Luca Valentino e con un marchio di fabbrica indelebile: l’essere in larga parte formata da empolesi nati e cresciuti nel settore giovanile, ben 9 sui 15 che saranno al raduno.

Ecco i convocati:

Play:

Jacopo Soviero (2001)

Cosimo Regini (2007)

Diego Fredianelli (2010)

Edoardo Ciancarelli (2009)

Guardia

Leonardo Cipriani (2000)

Andrea Saccaggi (1989)

Cesare Ramazzotti (2009)

Alberto Chelini (2008)

Ala

Kirill Korsunov (2000)

Andrea Scali (1994)

Tommaso Baldacci (2007)

Giovanni Marini (2007)

Ilia Saltykov (2000)

Pivot

Giovanni Tosti (2005)

Marco Ancillotti (2008)

Staff tecnico

Coach Luca Valentino

Assistenti: Tommaso Cappa e Giulio Vercesi

Preparatore fisico: Diego Alpi

Staff sanitario

Medico sociale: dottor Riccardo Palatresi

Fisioterapisti: Nilo Rosselli ed Enrico Sergi

Staff societario

Presidente: Luca Sesoldi

Direttore sportivo: Simone Gelli

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa