Use Computer Gross, si torna in palestra: riparte la stagione

Appuntamento giovedì alle 18 al pala Sammontana. L’Use Computer Gross torna in campo per dare il via alla nuova stagione di serie B Interregionale. Lo fa con una rosa in parte rinnovata, con la conferma di coach Luca Valentino e con un marchio di fabbrica indelebile: l’essere in larga parte formata da empolesi nati e cresciuti nel settore giovanile, ben 9 sui 15 che saranno al raduno.
Ecco i convocati:
Play:
Jacopo Soviero (2001)
Cosimo Regini (2007)
Diego Fredianelli (2010)
Edoardo Ciancarelli (2009)
Guardia
Leonardo Cipriani (2000)
Andrea Saccaggi (1989)
Cesare Ramazzotti (2009)
Alberto Chelini (2008)
Ala
Kirill Korsunov (2000)
Andrea Scali (1994)
Tommaso Baldacci (2007)
Giovanni Marini (2007)
Ilia Saltykov (2000)
Pivot
Giovanni Tosti (2005)
Marco Ancillotti (2008)
Staff tecnico
Coach Luca Valentino
Assistenti: Tommaso Cappa e Giulio Vercesi
Preparatore fisico: Diego Alpi
Staff sanitario
Medico sociale: dottor Riccardo Palatresi
Fisioterapisti: Nilo Rosselli ed Enrico Sergi
Staff societario
Presidente: Luca Sesoldi
Direttore sportivo: Simone Gelli
Fonte: Use Basket - Ufficio stampa
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