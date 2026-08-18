Vicopisano, travolge e uccide un pedone, poi fugge: denunciato un 29enne

Aveva travolto e ucciso un pedone senza prestare soccorso: i carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena lo hanno individuato e denunciato alla Procura di Pisa per omicidio stradale e omissione di soccorso. È quanto riferito dai carabinieri, che nelle prime ore della mattinata di ieri, 17 agosto, sono riusciti a rintracciare un uomo di 29 anni ritenuto responsabile dell'investimento di Paolo Pandolfi, 33enne residente a Vicopisano, travolto da un'auto intorno alle 3 di notte in viale XX Settembre.

L'allarme era scattato intorno alle 3.10, quando una pattuglia dei carabinieri, già impegnata in zona nei consueti servizi di controllo del territorio, è intervenuta dopo la segnalazione di un uomo riverso sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. L'auto coinvolta nell'investimento, invece, si era allontanata senza fermarsi né prestare soccorso.

Sono quindi scattate immediatamente le indagini. I rilievi effettuati dai militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Pontedera hanno permesso di recuperare sul posto diversi frammenti di carrozzeria riconducibili al veicolo, tra cui lo stemma frontale dell'autovettura.

Gli investigatori hanno poi analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio pubblico della zona, individuando il passaggio, negli orari compatibili con l'investimento, di un'auto della stessa marca. Un elemento che si è aggiunto a un altro indizio: poco prima dell'incidente, durante lo stesso turno di servizio, i carabinieri avevano effettuato un controllo in una frazione vicina nei confronti di un soggetto già noto agli uffici, che si trovava a bordo di un'auto dello stesso modello e dello stesso colore.

Gli accertamenti hanno portato i militari fino all'abitazione del 29enne. Nel garage di pertinenza è stata trovata l'autovettura, che presentava la parte anteriore completamente distrutta e il parabrezza infranto, oltre a evidenti tracce di sangue. Il mezzo è stato sequestrato e sarà sottoposto ai successivi accertamenti di laboratorio.

L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per omicidio stradale e omissione di soccorso.