A Montopoli adozioni, concessioni e sponsorizzazioni delle aree verdi per il decoro urbano

Concessione e sponsorizzazioni per le aree verdi di Montopoli. È stato pubblicato il regolamento per la gestione da parte di privati di alcuni spazi individuati sul territorio. «Dopo l’adozione da parte di privati e associazioni di alcuni angoli dei nostri paesi — spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al decoro urbano Andrea Marino — abbiamo proseguito con la concessione e la sponsorizzazione. L’obiettivo è il potenziamento dell’offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali mantenendo il libero accesso da parte di tutti i cittadini e le cittadine. Si tratta di strumenti che rafforzano la collaborazione tra pubblico e privato con l’unico obiettivo di migliorare i luoghi in cui viviamo prendendocene cura insieme».

Per le adozioni gli spazi sono piazza Fantozzi, Marti, piazza Capponi, Castel del Bosco, rotatoria tra via Meucci e via Mattei, zona Fontanelle, rotatoria in via J.F. Kennedy, zona Fontanelle, aiuole del piazzale di parcheggio della stazione ferroviaria, San Romano, fioriere lungo via Matteotti, San Romano, fioriere lungo via Nazionale, Capanne, area verde antistante la Chiesa Della Madonna Del Soccorso e le aree verdi di piazza Santa Chiara, San Romano.

Le aree destinate alla concessione sono invece il Bosco dei Frati di San Romano, che sarà inoltre oggetto di co-progettazione per gli enti del terzo settore e piazza Fantozzi. Un avviso aperto a enti pubblici, imprese ed enti no profit che vogliano realizzare attività a valenza economica (ricreative, sportive, ludiche, sociali) nei due spazi individuati. Con la concessione il soggetto interessato potrà utilizzare l’area e sistemare la stessa per le proprie finalità assicurandone il decoro urbano e la pubblica fruizione. La concessione è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuo al Comune da parte del concessionario. Il concessionario può proporre interventi di miglioramento dell’area stessa a proprie spese preventivamente concordato con l’ufficio tecnico; in tal caso le spese sostenute dal concessionario possono essere scomputate dal canone dovuto.

L’altra possibilità riguarda la sponsorizzazione ed è rivolta alle imprese che vogliano valorizzare il patrimonio verde in cambio di visibilità (marchio/logo) su aree pubbliche, alcune delle quali già individuate in zona Fontanelle: rotatoria via Meucci/via Maffei e rotatoria via Kennedy. Cosa si può sponsorizzare? Ad esempio la cura del verde, la realizzazione di nuove aree verdi, la sistemazione di giardini e parchi. Ma anche la creazione o il miglioramento di aree gioco, fitness o aree cani. Può riguardare la realizzazione di aiuole fiorite o di elementi decorativi, la piantumazione di nuovi alberi, la cura di quelli esistenti oppure l’acquisto e la posa di arredi per parchi, giardini e aree verdi.

Si può presentare domanda entro il 15 settembre 2026, a mano all’Ufficio URP, raccomandata A/R, o PEC (info@pec.comune.montopoli.pi.it). Info: geometra Michele Brogi e perito industriale Donato Varallo — 0571 449802/449848. Tutti i documenti sono reperibili sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Montopoli in val d'Arno - Ufficio Stampa