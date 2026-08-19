Abc, tutto pronto per l’avventura del gruppo femminile nella prossima serie C

Ai nastri di partenza il settore femminile targato Gialloblu Castelfiorentino. Lunedì 31 agosto alle ore 21 il gruppo di serie C si radunerà al PalaGilardetti per dare il via al nuovo corso targato Gianni Cosi. Una stagione in cui l’obiettivo principale sarà proseguire nel percorso di crescita tracciato negli ultimi tre anni, cercando di fare un ulteriore salto di qualità.

Ad una rosa praticamente in toto confermata, si uniscono due nuovi innesti: si tratta di Chiara Ravenni, nelle ultime due stagioni protagonista con il gruppo Under 19 dell’Use Rosa e in doppio tesseramento a Poggibonsi nel campionato di Promozione, e Giulia Nannetti, reduce da un periodo di inattività ma con alle spalle trascorsi in serie B tra Latina e Siena e in Promozione a San Miniato.

Ecco dunque le convocate:

Playmaker : Sara L’Ala (2006 confermata), Camilla Dani (2008 confermata)

: Sara L’Ala (2006 confermata), Camilla Dani (2008 confermata) Guardia : Giulia Lucchesi (1986 confermata), Lubna Moustakalle (1999 confermata), Elisa De Felice (1999 confermata), Sara Bellenatoni (2002 confermata), Gloria Calugi (2002 confermata), Giulia Nannetti (2002 da inattività), Emma Fiaschi (2006 confermata), Elena D’Ambrosio (2007 confermata)

: Giulia Lucchesi (1986 confermata), Lubna Moustakalle (1999 confermata), Elisa De Felice (1999 confermata), Sara Bellenatoni (2002 confermata), Gloria Calugi (2002 confermata), Giulia Nannetti (2002 da inattività), Emma Fiaschi (2006 confermata), Elena D’Ambrosio (2007 confermata) Ala : Viola Bandinelli (1994 confermata), Chiara Baldinotti (1998 confermata), Nicol Banchelli (1999 confermata), Chiara Ravenni (2007 da Use Rosa)

: Viola Bandinelli (1994 confermata), Chiara Baldinotti (1998 confermata), Nicol Banchelli (1999 confermata), Chiara Ravenni (2007 da Use Rosa) Centro : Caterina Canepa (1992 confermata), Alessia Ancillotti (2004 confermata), Mariya Samoylych (2006 confermata), Khadydiatou Ndiaye (2007 confermata)

: Caterina Canepa (1992 confermata), Alessia Ancillotti (2004 confermata), Mariya Samoylych (2006 confermata), Khadydiatou Ndiaye (2007 confermata) Staff tecnico: Gianni Cosi (allenatore), Alessio Caggiano (assistente)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino