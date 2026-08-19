Sanminiatese muore mentre è al lavoro in provincia di Lodi

Alessandro Urraso è scomparso a 53 anni mentre era al lavoro in provincia di Lodi. San Miniato lo piange, Urraso è cresciuto tra Catena e San Miniato Basso prima di trasferirsi con la compagna in Lombardia pochi anni fa.

Era sul suo furgone vicino a Bertonico, era impegnato in un intervento sulla fibra ottica del luogo. In serata avrebbe avuto un malore proprio mentre stava lavorando, era tornato sul mezzo e i colleghi non lo hanno più visto scendere. Urraso è stato trovato in gravi condizioni, sono stati chiamati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare.

La notizia si è diffusa a San Miniato nelle ore successive al decesso, avvenuto lunedì 17 agosto. In tanti lo stanno ricordando e lo piangono sui social network.

Notizie correlate