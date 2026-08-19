Sanminiatese muore mentre è al lavoro in provincia di Lodi

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Alessandro Urraso è scomparso a 53 anni mentre era al lavoro in provincia di Lodi. San Miniato lo piange, Urraso è cresciuto tra Catena e San Miniato Basso prima di trasferirsi con la compagna in Lombardia pochi anni fa.

Era sul suo furgone vicino a Bertonico, era impegnato in un intervento sulla fibra ottica del luogo. In serata avrebbe avuto un malore proprio mentre stava lavorando, era tornato sul mezzo e i colleghi non lo hanno più visto scendere. Urraso è stato trovato in gravi condizioni, sono stati chiamati i soccorsi ma non c'è stato niente da fare.

La notizia si è diffusa a San Miniato nelle ore successive al decesso, avvenuto lunedì 17 agosto. In tanti lo stanno ricordando e lo piangono sui social network.

Notizie correlate

Pontedera
Cronaca
18 Agosto 2026

Incidente in Fi-Pi-Li, tre auto coinvolte e due feriti. Strada chiusa tra Pontedera e Ponsacco

Incidente stradale nel pomeriggio sulla Fi-Pi-Li, tra Pontedera e Ponsacco, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in un sinistro che ha provocato la momentanea chiusura di entrambe le corsie di [...]

Pisa
Cronaca
17 Agosto 2026

Controlli della Guardia di Finanza a Pisa su strutture ricettive abusive e irregolari

I finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno ulteriormente intensificato i controlli nei confronti delle strutture ricettive presenti nella provincia, nell'ambito della tutela del distretto produttivo legato al turismo. I [...]

Empoli
Cronaca
3 Agosto 2026

Pagnana, lavori in corso per la condotta fognaria che arriva a Cuoiodepur

È entrato nel vivo uno dei più importanti interventi infrastrutturali programmati da Acque per il sistema fognario e depurativo del Basso Valdarno. Sono infatti iniziati i lavori della nuova condotta [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina