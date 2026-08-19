Bando per il Corso di Laurea triennale in 'Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio' di UniSi

Sono aperte le iscrizioni al Corso di Laurea triennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT) dell’Università degli Studi di Siena.

La domanda di ammissione può essere effettuata online entro il 24 agosto 2026 (ore 11.00) sul portale Segreteria online dell’Università di Siena (segreteriaonline.unisi.it).

Sono disponibili 25 posti.

Per l’accesso al corso di laurea non sono previste specifiche prove di ammissione; l’immatricolazione sarà consentita, fino a esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste presentate dai/dalle candidati/e con le modalità e nei periodi definiti dal bando.

Le attività didattiche si tengono in presenza a San Giovanni Valdarno (AR) presso il Centro di GeoTecnologie CGT; alcune lezioni a carattere teorico possono essere seguite anche in teledidattica sincrona da Grosseto, nella sede della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

Inoltre, in base al D.M. n. 1835/2024, un terzo delle lezioni teoriche sarà erogato anche in teledidattica sincrona.

Le attività di laboratorio si svolgono esclusivamente in presenza a San Giovanni Valdarno. Sono previste numerose attività di laboratorio e di tirocinio che consentiranno ai laureati di acquisire competenze pratiche utili per la professione.

Alla fine del percorso di studi, infatti, oltre alla Laurea, gli studenti ottengono anche l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato.

Il corso intende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale, in grado di gestire specifiche attività tecnico-professionali inerenti alla gestione dell’ambiente e del territorio. Il percorso di studi fornisce gli strumenti che favoriscono la transizione dai sistemi di progettazione, costruzione e monitoraggio tradizionali a quelli digitali basati sull’implementazione di moderne tecnologie geomatiche (GIS, Remote Sensing, Laser Scanning, BIM).

Le prospettive occupazionali sono legate ad attività libero-professionali, al ruolo di dipendenti per incarichi tecnici in società di ingegneria, in studi legali o economico-commerciali, in imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare ed in enti di diritto pubblico per la gestione ed il controllo del territorio. Sono inoltre possibili prospettive occupazionali come dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Il CGT è un campus universitario che dispone di 27 appartamenti a prezzo agevolato per gli iscritti ai corsi ( https://geotecnologie.unisi.it/il-collegio/ ).

La graduatoria sarà pubblicata il 27 agosto. Gli ammessi potranno immatricolarsi entro il 15 settembre 2026. Informazioni, bando e modalità di iscrizione e scadenze sono disponibili sul sito https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/tecnologie-lambiente-le-costruzioni-e-il-territorio .

Fonte: Università di Siena