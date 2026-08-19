Crolla parte di un tetto di una casa a Rapolano Terme

Alle 3.30 di oggi, mercoledì 19 agosto, nel comune di Rapolano Terme è crollata una porzione di tetto di un'abitazione. I fatti, le cui cause sono ancora da chiarire, sono avvenuti lungo la via Provinciale Nord.

Il crollo ha danneggiato seriamente un' autovettura che si trovava parcheggiata nell'area sottostante, mentre nessuna persona è rimasta coinvolta. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione delle parti pericolanti in altezza.

Successivamente è stata delimitata l'area interessata ed è stato inibito inibito il passaggio, fino al ripristino delle condizioni necessarie di sicurezza.