Eccidio del Padule, la commemorazione: gli eventi a Stabbia

Stabbia ospiterà gli appuntamenti organizzati nel Comune di Cerreto Guidi, per ricordare l’82°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio dove furono massacrati 175 civili.
Le celebrazioni si inseriscono nel nutrito programma che interessa anche i Comuni di Monsummano Terme, Castelfranco di Sotto, Ponte Buggianese, Fucecchio e Larciano.
Le celebrazioni di Cerreto Guidi inizieranno Venerdì 21 agosto alle ore 21,30 al Circolo ACSI “XXIII Agosto” di Stabbia con la proiezione del documentario “Il monte dei sassi-82 anni dopo l’Eccidio del Padule di Fucecchio” a cura di Alessandro Batisti, Massimiliano Vannini e Carlo Cortesi (l’ingresso è gratuito).
Le celebrazioni continueranno Sabato 22 agosto, alle ore 9.30, a Stabbia con la deposizione di una corona d’alloro al Cippo in memoria dei Caduti in Piazza XXIII Agosto; successivamente, alle ore 10.00, sempre a Stabbia, nel “Giardino della Meditazione” intitolato a Livio Lensi, si terranno l’intervento della Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti e la celebrazione della Santa Messa.
Il programma della mattinata prevede, inoltre, letture e testimonianze sull’Eccidio.
Le letture sono a cura del Gruppo di Lettura “Sulle ali di un libro”.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa
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