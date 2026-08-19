EcoPark, prende forma il nuovo 'Centro Giovani'

Prende forma il nuovo Centro Giovani all’EcoPark di Ponte a Elsa (via Dino Caponi, 132), un progetto strategico pensato per offrire alle ragazze e ai ragazzi del territorio uno spazio sicuro, stimolante e su misura per le loro esigenze. Attualmente sono attivi all’interno della struttura L’Urp di Prossimità e il Punto Punto Prestito Bibliotecario.

Il nuovo servizio sarà gestito per il triennio 2026-2028 da CORA Impresa Sociale – realtà fortemente radicata nella comunità empolese e già guida del Centro Giovani Avane –, per un importo pari a 61.192,29 euro, il servizio garantisce la massima continuità educativa capitalizzando anche la positiva esperienza del recente progetto sperimentale europeo "Plya in Empoli”, cofinanziato dal programma Interreg Europe nell'ambito del progetto europeo atWork4NEETs.

Il nuovo Centro Giovani si rivolge a un target ampio di utenti, compreso tra gli 11 e i 21 anni, assicurando 15 ore settimanali di apertura distribuite su tre pomeriggi (martedì, giovedì e venerdì) per 45 settimane all’anno. Un’offerta educativa ricca e diversificata.

L’impostazione delle attività si basa su un approccio flessibile, capace di calibrare i servizi sulle diverse fasce d’età e di valorizzare le attitudini di ciascun partecipante.

Una quota fondamentale del tempo è riservata all’accoglienza e alla libera aggregazione, dove le ragazze e i ragazzi trovano un ambiente presidiato da educatori professionisti e attrezzato per l’ascolto, i giochi da tavolo e l’ascolto della musica. Qui trova spazio anche la peer-education: i ragazzi più grandi affiancano gli educatori come tutor informali, favorendo l'integrazione e il dialogo intergenerazionale con i più piccoli.

Non manca un’attenzione specifica allo studio assistito, inteso non solo come semplice affiancamento per i compiti scolastici, ma come vero e proprio percorso educativo per sviluppare metodo, autonomia, autostima e spirito di collaborazione.

CENTRO GIOVANI D’ESTATE - Nei mesi più caldi l'azione si sposta all'aperto, sfruttando appieno il parco circostante con iniziative di Social Sport e outdoor education volte a promuovere stili di vita sani. A completare l'offerta vi sono poi innovativi laboratori integrativi realizzati in rete con il territorio: BiblioHub Ecopark, in collaborazione con la Biblioteca comunale, per esplorare lettura, manga e fumetti attraverso i linguaggi digitali della Generazione Z (podcast, video brevi, recensioni); Social Sport, per fare dello sport integrato (calcio sociale, basket, volley) un veicolo di inclusione; Urban Art, con percorsi creativi dedicati alla valorizzazione degli spazi del quartiere.

Per valorizzare la crescita dei partecipanti, la gestione adotterà lo strumento del Passaporto delle Competenze, che certificherà le abilità personali e trasversali acquisite nei laboratori, affiancato da un sistema di gestione digitale delle iscrizioni e da una dashboard riservata per il monitoraggio costante del servizio a beneficio dell’Amministrazione.

UN ALLESTIMENTO MODERNO, SICURO E MODULARE DI 265 MQ - Dal punto di vista strutturale e dell'arredo, l'immobile si presenta come un moderno Open Space di 265 metri quadrati, allestito con soluzioni flessibili, versatili e prive di barriere, pensate per riconfigurare gli ambienti a seconda delle attività in programma. L’intera fornitura garantisce gli elevati standard di sicurezza e prevenzione incendi richiesti per i locali pubblici, compresa la certificazione di reazione al fuoco (Classe 1IM), la bassa emissione di formaldeide e la presenza di tende oscuranti su tutte le aperture per agevolare proiezioni e attività multimediali.

L'interno è suddiviso in cinque macro-aree funzionali: area accoglienza e relax arredata con divani, coloratissimi pouf a sacco giganti e tavolini bassi su ruote con freno; area studio e co-working dotata di ampi tavoli operativi, 24 sedute ergonomiche e impilabili per liberare rapidamente lo spazio al bisogno, e lavagne magnetiche a muro; area divisoria e archiviazione delimitata da librerie bifacciali a giorno, affiancate da armadietti di sicurezza (lockers) con serrature riservate alla custodia di zaini e computer portatili; area intrattenimento e svago equipaggiata con arredi tra cui un calciobalilla professionale, un tavolo da ping-pong pieghevole e un mobile TV; punto ristoro e angolo snack con un bancone alto e sgabelli dedicati.

Grazie a questa sinergia tra qualità degli allestimenti e un progetto educativo strutturato, il Centro Giovani Ecopark si propone come un nodo strategico e una vera e propria casa di comunità per le nuove generazioni di Ponte a Elsa e dell'intera città di Empoli.

"Dopo la fortunata esperienza con lo Spazio Giovani PLYA proprio qui all'EcoPark - afferma il sindaco Alessio Mantellassi - giungiamo a confermare e a programmare le attività dei prossimi anni assieme alle competenze di CORA Impresa Sociale, che ringrazio per la sfida. L'EcoPark è un polo di servizi che guarda tutta la popolazione, a fianco del centro giovani ci saranno le attività di MITA con la formazione professionalizzante nel settore della moda, così come il supporto alla popolazione della Misericordia di Empoli con i suoi servizi sociosanitari. Inoltre, è stato avviato anche il bando per la parte legata al punto ristoro così da completare l'affidamento di tutti gli spazi. Ribadisco che nostra amministrazione sta gestendo un cambiamento epocale nella gestione delle politiche giovanili, con un'offerta veramente vasta. Dopo i tanti luoghi di ritrovo e attività nel centro (biblioteca 'Fucini' e Palazzo Leggenda, DesTEENazione, La Perla) non tralasciamo le frazioni, anzi vi investiamo per rilanciare le importanti funzioni educative, sociali e culturali".

“Empoli è sempre di più una città per i giovani. Stiamo lavorando a una mappatura di tutti i servizi attivi, dal centro alle frazioni – hanno dichiarato congiuntamente l’assessora alla Scuola, Maria Grazie Pasqualetti e l’assessore alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi -. Con l'approvazione della nuova legge delega sull'educazione non formale e informale, il legislatore ha inserito ufficialmente le realtà al di fuori della scuola nel sistema educativo nazionale.

In questo scenario, il nuovo Centro Giovani non sarà soltanto uno spazio di aggregazione e socialità, ma una vera e propria infrastruttura educativa territoriale. Una struttura capace di intercettare i bisogni espressi dalle nuove generazioni e di favorire lo sviluppo di quelle competenze trasversali e non cognitive oggi formalmente riconosciute dalla legge”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate