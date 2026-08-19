Elicottero precipita in Kenya, tra le vittime un italiano di origini toscane

C'è anche un cittadino italiano, in possesso della doppia cittadinanza italiana ed ecuadoriana, tra le sette persone morte nello schianto di un elicottero avvenuto in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu. La vittima è Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore e presidente dell'agenzia nazionale di intelligence in Ecuador. La sua famiglia, ricorda il sindaco Giacomo Santi, ha origini toscane ed è storicamente legata alla città di Volterra.

L'elicottero è precipitato nella zona del monte Ololokwe. A bordo, oltre al pilota keniano, si trovava anche la moglie di Sensi Contugi. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate e sono in corso gli accertamenti delle autorità locali.

La notizia della presenza di un cittadino italiano tra le vittime ha portato all'immediato intervento dell'ambasciata italiana in Kenya, che si è attivata per fornire assistenza sul posto.

Il legame con l'Italia, in particolare con Volterra, è stato ricordato dal sindaco della città, Giacomo Santi. Sensi Contugi, ha spiegato il primo cittadino, è un'antica e nobile famiglia volterrana, i cui discendenti non risiedono più in città, ma il cui nome resta legato alla storia locale. Alla famiglia appartenne anche un palazzo storico situato in piazza XX Settembre, di fronte alla chiesa di Sant'Agostino, edificio che testimonia il ruolo avuto dalla casata nella vita cittadina.

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