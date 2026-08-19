In Toscana sono avvenuti più di 1.800 furti d'auto in un anno

In un anno in Toscana sono state rubate 1.858 auto e più di 2.200 tra moto e motorini, vale a dire oltre 4.100 mezzi sottratti in soli 12 mesi; i dati arrivano dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nonostante numeri di questo tipo, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, in Toscana solo il 18,9% degli automobilisti sceglie di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti.

La geografia dei furti in Toscana

Limitando l’analisi ai soli furti d’auto, al primo posto si trova la provincia di Firenze dove, nell’anno di rilevazione, i furti denunciati sono stati 672. In seconda posizione si trova, a grande distanza, Pisa (212), seguita da Prato (194).

Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Livorno (160), Lucca (152), Massa-Carrara (112) e Grosseto (100). Chiudono la graduatoria regionale Pistoia, con 95 sottrazioni, Arezzo (89) e Siena (72).

Se si limita l’analisi ai soli motocicli, la prima posizione non cambia: al primo posto si trova ancora una volta Firenze con 565 furti. Secondo e terzo posto del podio, invece, sono occupati – rispettivamente - da Livorno (466) e, a grande distanza, Lucca (117). Anche guardando ai ciclomotori, le aree con più furti denunciati sono le stesse: in testa Firenze (270), seguita da Livorno (159) e Lucca (115).

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