Giorgia Petrelli è Miss Eleganza 2026: la 27enne di Vinci conquista la fascia e vola alle prefinali di Roma

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La vincitrice, Giorgia Petrelli

La content creator, con il sogno della radio e della conduzione, ha vinto il titolo nella serata del 18 agosto: "È stata una vittoria davvero inaspettata. L'emozione è stata tanta e questo concorso è stato un'opportunità per me per crescere e mettermi alla prova"

Ha 27 anni, è di Vinci e si chiama Giorgia Petrelli la vincitrice dell'edizione 2026 di Miss Eleganza. Content creator con il sogno della radio e della conduzione, Giorgia ha conquistato la fascia ieri, 18 agosto, nella splendida cornice della costa maremmana, a Castiglione della Pescaia. Lo scorso anno il titolo era stato assegnato a un'altra ragazza di Vinci, Vittoria De Benetti.

"È stata una vittoria davvero inaspettata - ha detto Giorgia Petrelli -. L'emozione è stata tanta e questo concorso è stato un'opportunità per me per crescere e mettermi alla prova. È davvero una piccola ma bellissima 'vittoria' per me. Sogno la radio e la conduzione e spero che questo percorso mi permetta o comunque mi aiuti a raggiungere questo obiettivo".

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Le prime sei classificate a Miss Eleganza 2026

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La vincitrice, Giorgia Petrelli

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La vincitrice, Giorgia Petrelli

Sul podio, alle spalle di Giorgia, si è classificata Alessia Ficini, 21 anni, di Cascina, che ha conquistato il secondo posto. Terza Bianca Minucci, 20 anni, di Grosseto. Quarta Benedetta Pascucci, 23 anni, di Figline Valdarno, seguita da Alessia Arezzini, 18 anni, di Abbadia San Salvatore. A completare le prime sei è stata Azzurra Gasperini, 27 anni, di Greve in Chianti.

La serata ha visto sfidarsi 19 concorrenti. La vittoria del titolo, racconta Giorgia, "mi permetterà di andare alle prefinali nazionali di Miss Italia", in programma dall'1 al 3 settembre al Palazzo del Cinema di Roma. La finalissima regionale, invece, si terrà il 30 agosto al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

A presiedere la giuria è stata Jessica Biancalani, consigliera delegata alle Pari opportunità e alle Tradizioni popolari. Alla serata hanno partecipato anche Vittoria De Benetti, vincitrice di Miss Eleganza 2025 e anche lei originaria di Vinci, insieme a Giorgia Gonnelli, Miss Isola d'Elba 2026, Aurora Lomi, Miss Granducato 2026, e Viola Zacek, Miss Versilia 2026.

A consegnare la fascia a Giorgia Petrelli sono stati Jessica Biancalani, Vittoria De Benetti e Michele Stoppa, in rappresentanza di Miluna.

Giorgia è stata anche ospite ai microfoni di Radio Lady.

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