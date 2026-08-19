Lavori alla copertura della Palestra Lazzeri di Empoli

Un intervento necessario per evitare che il deterioramento della copertura possa trasformarsi in un problema più serio. Alla palestra Lazzeri di Empoli, sono pronti a partire i lavori per il ripristino del telone di protezione dell’impianto.

La copertura presenta infatti alcuni strappi che, se non sistemati, potrebbero favorire infiltrazioni d’acqua e compromettere nel tempo la struttura. Per questo il Comune di Empoli, proprietario dell’impianto, ha deciso di intervenire con un primo stanziamento di poco meno di 5 mila euro, individuando anche la ditta incaricata dei lavori. A scriverlo è La Nazione.

«Si tratta di un immobile vetusto», viene spiegato nel provvedimento dell’amministrazione comunale, nel quale si sottolinea la necessità di effettuare interventi di manutenzione e, dove necessario, sostituire alcuni elementi della struttura.

Il lavoro sulla copertura rappresenta dunque un primo passo per preservare l’impianto e garantirne la piena funzionalità. Una manutenzione che arriva prima dell’inizio della nuova stagione sportiva.

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