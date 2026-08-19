Mostra Provincia Novecento, Empoli del fare: "Quanto è costata e quale ritorno ha avuto?"

Quanto è costata la mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925-1960”, quanti visitatori ha registrato e quale ricaduta economica ha prodotto sul territorio? Sono le principali domande rivolte all’amministrazione comunale da Claudia Ghezzi, capogruppo di Empoli del Fare, attraverso un’interrogazione con risposta scritta.

La mostra, ospitata dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026 negli spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe, ha raccolto oltre 150 opere. Ghezzi chiede il dettaglio delle spese sostenute, degli eventuali contributi ricevuti, degli incassi e degli ingressi, oltre ai dati sulla provenienza dei visitatori.

L’interrogazione punta inoltre a verificare l'eventuale impatto della mostra su turismo, ricettività, ristorazione e commercio, chiedendo al Comune se siano stati effettuati confronti con gli anni precedenti e se sia stata stimata la spesa generata dai visitatori sul territorio.

"È nostro interesse sapere quanto è costata complessivamente la mostra e cosa ha portato in termini di visitatori e soprattutto, dal punto di vista economico, quale è stato il ritorno per la città di Empoli", scrive Ghezzi, che chiede infine se l'amministrazione intenda riproporre iniziative analoghe

Interrogazione completa

Interrogazione, con richiesta di risposta scritta, ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/04/2011 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2022 e n. 27 del 26/04/2022.

Oggetto: Interrogazione, con richiesta di risposta scritta, sulla mostra “Provincia Novecento” – costi, ricavi, affluenza e ricaduta economica sul territorio.

Premesso che:

dall’8 novembre 2025 al 15 febbraio 2026 si è svolta presso i rinnovati spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe di Empoli la mostra Provincia Novecento, Arte a Empoli 1925-1960, promossa dal Comune di Empoli e dalla Fondazione CR Firenze, con oltre 150 opere provenienti da collezioni pubbliche e private;

la mostra ha rappresentato uno degli eventi culturali di maggior rilievo organizzati dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’ultimo anno;

è interesse del Consiglio Comunale conoscere gli aspetti organizzativi, economici e i risultati conseguiti dall’iniziativa, anche al fine di valutarne l’efficacia sotto il profilo dell’utilizzo delle risorse pubbliche e dell’impatto sociale ed economico per la città di Empoli.

Tutto ciò premesso, per sapere dall’Amministrazione Comunale:

quale sia stata la superficie complessivamente utilizzata per l’allestimento della mostra espressa in metri quadri (mq) e specificando gli spazi interessati; quale è la superficie che verrà complessivamente destinata (mq) per l’allestimento di mostre, distinguendo tra permanenti e non, nei locali dell’Antico ospedale San Giuseppe una volta terminati i lavori di restauro; quale sia stato il costo complessivo sostenuto per la realizzazione della mostra, con il dettaglio analitico di tutte le voci di spesa, comprese, a titolo esplicativo: progettazione e curatela;

progettazione e realizzazione degli allestimenti;

trasporto, movimentazione e assicurazione delle opere;

personale impiegato specificandone a che titolo;

vigilanza e sicurezza;

comunicazione, promozione e ufficio stampa;

stampa di cataloghi e materiale informativo;

inaugurazione ed eventi collaterali;

eventuali consulenze esterne;

ogni altra voce di costo sostenuta; quale sia stato il costo effettivamente sostenuto dal Comune di Empoli, distinguendolo dai contributi erogati da altri enti, sponsor o soggetti privati e indicando l’importo di ciascun contributo; quale è stato l’ammontare complessivo degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti distinguendo tra: biglietti interi;

biglietti ridotti;

visite scolastiche;

eventuali altre categorie di accesso; se sono stati erogati ingressi gratuiti, indicarne la quantità e a chi sono stati destinati; quale sia stata, se monitorata, l’età, il sesso e la provenienza complessiva dei visitatori della mostra possibilmente suddivisa in percentuali, a titolo esplicativo: residenti nel Comune di Empoli, età e sesso;

residenti in altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, età e sesso;

residenti in Toscana, divisi per provincia, età e sesso;

residenti fuori regione, divisi per regione, età e sesso;

visitatori stranieri, divisi per nazionalità, età e sesso; quale sia stato il risultato economico finale dell’iniziativa, indicando anche altre voci di ricavi quali merchandising, catalogo e visite guidate e indicando se la mostra abbia generato un avanzo oppure un disavanzo di gestione; nel caso in cui sia stato realizzato un avanzo economico, a quale soggetto siano state destinate le relative somme e quale sia o sarà la loro destinazione; se l’Amministrazione abbia acquisito dati sull’eventuale ricaduta economica della mostra sul territorio comunale con particolare riferimento alle attività ricettive, alla ristorazione e alle attività commerciali; se siano stati effettuati confronti con analoghi periodi degli anni precedenti relativamente alle presenze nelle strutture ricettive, agli arrivi turistici e al gettito della tassa di soggiorno, al fine di verificare eventuali variazioni riconducibili alla mostra; se l’Amministrazione disponga di una stima della spesa complessiva generata sul territorio dai visitatori della mostra, comprendendo pernottamenti, ristorazione, commercio e parcheggi; se l’Amministrazione abbia effettuato una valutazione complessiva dell’impatto culturale, turistico ed economico della mostra e su quali dati si basa questa valutazione; se questa Amministrazione intenda riproporre iniziative analoghe e quali strumenti intende adottare per misurare preventivamente e successivamente l’effettiva ricaduta economica e turistica sul territorio.

Empoli, 10 agosto 2026

Gruppo Consiliare Empoli del Fare

Claudia Ghezzi, Capogruppo

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