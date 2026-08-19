Nove Daspo per la tifoseria del Siena: coinvolto anche un minorenne

Sono nove i Daspo emessi dal questore di Siena Ugo Angeloni nei confronti di altrettanti giovani, tra cui un minorenne, riconducibili alla tifoseria del Siena Calcio e denunciati dai carabinieri per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere in occasione di manifestazioni sportive.

I nove erano stati intercettati il 29 luglio a Monteriggioni, al termine dell’amichevole tra San Donato e Grosseto disputata all’impianto sportivo di Badesse. I militari li avevano sorpresi a bordo di alcune autovetture trovandoli in possesso, secondo quanto riferito dalla Questura, di spranghe, coltelli e taglierini, oltre a passamontagna, scaldacollo e altro materiale ritenuto idoneo al travisamento del volto.

Al termine dell'attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Siena, il questore Angeloni ha emesso nove provvedimenti di Divieto di accesso alle manifestazioni sportive.

Per due persone, già sottoposte a un Daspo ancora in corso, il divieto avrà una durata di 10 anni. Un terzo soggetto, già destinatario di un Daspo poi scaduto, è stato colpito da un provvedimento della durata di sei anni. Per gli altri sei, tra cui il minorenne, la durata è di cinque anni.

I provvedimenti prevedono inoltre, per tutti gli interessati ad eccezione del minorenne, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.