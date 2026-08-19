Pisa approva per il 2026 “Bonus Tari” e “Bonus utenze luce e gas”

La Giunta Comunale di Pisa ha approvato nei giorni scorsi la riproposizione per il 2026 del “Bonus Tari” e del “Bonus utenze luce e gas”, due misure di sostegno economico rivolte alle famiglie residenti nel Comune di Pisa. Complessivamente l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione 650mila euro, di cui 300mila euro per il contributo a parziale ristoro della Tari e 350mila euro per il sostegno alle spese relative alle utenze domestiche.

«Con queste due misure – spiega l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – confermiamo il nostro impegno, come Amministrazione, a sostegno delle famiglie del nostro territorio, attraverso due strumenti che negli anni passati hanno dimostrato di essere importanti e che abbiamo scelto di riproporre anche per il 2026. Grande attenzione viene rivolta non solo ai nuclei familiari, ma anche ai giovani, ai quali è dedicata una specifica misura a sostegno del pagamento della Tari. Per il 2026 abbiamo stanziato complessivamente 650mila euro per queste agevolazioni, confermando un impegno che portiamo avanti negli anni per sostenere le famiglie e i giovani, e andare incontro alle loro esigenze».

Bonus Tari. Per il “Bonus Tari 2026” sono stati stanziati complessivamente 300mila euro, destinati alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie composte da giovani, a parziale ristoro del pagamento della Tari per l’annualità 2026. Le risorse saranno ripartite in 270mila euro per il “Bonus Tari Famiglie” e 30mila euro per il “Bonus Tari Giovani”, con la possibilità di ridistribuire eventuali economie tra le due misure.

Per accedere al “Bonus Tari Famiglie 2026” sarà necessario essere residenti nel Comune di Pisa, essere intestatari dell’utenza Tari relativa all’abitazione di residenza oppure appartenere al nucleo familiare dell’intestatario, o ancora essere residenti nella medesima abitazione, e avere un ISEE 2026 pari o inferiore a 25mila euro. Per il “Bonus Tari Giovani 2026” è previsto invece un ISEE pari o inferiore a 35mila euro e un’età inferiore a 36 anni per il richiedente e per gli altri componenti del nucleo familiare o soggetti residenti nella medesima abitazione. Per ciascuna utenza domestica può essere riconosciuto un solo contributo.

Il bonus coprirà una quota percentuale uniforme per tutti i beneficiari, calcolata in base alle domande pervenute fino a esaurimento delle risorse disponibili e comunque fino a un massimo del 60% della Tari 2026 dovuta. Tra i requisiti è previsto anche il pagamento della Tari entro il 15 dicembre 2026, termine di scadenza dell’ultima rata. Il contributo sarà erogato ai beneficiari che, a seguito delle verifiche effettuate dopo tale data, risulteranno in regola con i pagamenti.

Le due misure saranno attuate attraverso due distinti avvisi pubblici, che definiranno nel dettaglio le modalità di presentazione delle domande e le procedure per la formazione delle graduatorie.

Bonus utenze luce e gas. Confermato per il 2026 anche il “Bonus utenze luce e gas”, per il quale l’Amministrazione comunale ha stanziato 350mila euro. Si tratta di un contributo economico una tantum destinato alle famiglie residenti nel Comune di Pisa con ISEE pari o inferiore a 20mila euro, a sostegno delle spese per le utenze domestiche di luce e gas nell’anno in corso.

La misura conferma i criteri e i requisiti già previsti per il 2025. Il contributo erogato, pari a 300 euro per nucleo familiare, servirà a rimborsare le fatture di luce e gas relative all’abitazione di residenza, che dovranno risultare integralmente pagate al momento di presentazione della domanda per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2026.

Per la misura sarà pubblicato nelle prossime settimane il relativo bando, con tutte le informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sull’erogazione dei contributi.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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