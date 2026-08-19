Pnrr, in Toscana completato il 29% dei progetti finanziati

In Toscana il 29% dei progetti finanziati dal Pnrr è concluso, contro una media nazionale del 26,2%: secondo l'ultimo dossier sull'attuazione del Piano, curato dal Servizio Studi di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica e aggiornato al 1° luglio 2026, il finanziamento complessivo del Pnrr in Toscana è di 7,84 miliardi di euro, per un totale di 41.634 progetti.

Sul fronte delle sette missioni del Piano la quota più alta è per la transizione ecologica (30,4%), seguita da digitalizzazione (20,1%), istruzione e ricerca (19,3%), inclusione e coesione (11%), salute (8,7%), infrastrutture (5,5%) e RePowerEu (5%).

Il principale soggetto attuatore è stato il ministero competente (24,5%), seguito da società per azioni o srl (rispettivamente 18,52% e 0,80%), Regione (16,17%) e Comune (15,66%). Fra le singole province, la quota più alta di progetti realizzati si registra a Prato (53,2%), Pistoia (48,2%) e Arezzo (44,2%); la più bassa a Livorno (27%), Massa Carrara (28,4%) e Pisa (28,6%).