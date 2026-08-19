Ponte Buggianese, l'82° anniversario dell'eccidio del Padule di Fucecchio

Ponte Buggianese si prepara a ricordare l'82° anniversario dell'eccidio del Padule di Fucecchio. Domenica 23 agosto si terrà la commemorazione unitaria organizzata dall'Amministrazione comunale e dal Comitato Martiri del Padule di Fucecchio, nell'ambito delle iniziative promosse in tutto il comprensorio del Padule, che coinvolgono i Comuni e le Province del territorio.

Quest'anno la ricorrenza avrà un momento particolarmente significativo: la presentazione del fumetto "23 Agosto 1944 – Il Padule fu accerchiato", realizzato dagli autori Marcello Mangiantini e Mirco Pucci con la consulenza storica del professor Gianluca Fulvetti dell'Università di Pisa.

Alla cerimonia, che si svolgerà alla Dogana del Capannone, parteciperanno il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika e il Procuratore Militare Generale Marco De Paolis. Prevista anche la partecipazione di istituzioni e associazioni con rappresentanze ufficiali, gonfaloni e labari.

Programma di domenica 23 agosto 2026

Ore 9.30 – Ritrovo in piazza Martiri del Padule ad Anchione, con la deposizione delle corone di alloro ai cippi di Anchione, Capannone, Pratogrande e Albinatico.

Ore 20.30 – Dogana del Capannone, via Capannone: Santa Messa solenne celebrata dal vescovo di Pistoia e Pescia monsignor Augusto Mascagna, seguita dalla presentazione del fumetto e dagli interventi delle autorità. Durante la manifestazione la Filarmonica "F. Nucci" di Ponte Buggianese eseguirà alcuni brani musicali.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Ponte Buggianese

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