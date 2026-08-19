Rapina un cliente di un bar a Empoli, arrestato un 42enne

Cronaca Empoli
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Foto di archivio (foto gonews.it)

L’uomo avrebbe strappato lo zaino a un avventore e danneggiato il suo telefono. Trovato con il portafoglio della vittima

Un 42enne straniero è stato arrestato dai Carabinieri con l’ipotesi di reato di rapina, al termine di un intervento avvenuto nella tarda serata del 17 agosto in un bar di via Tosco Romagnola a Empoli.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Empoli, l’uomo, che si sarebbe trovato in stato di ubriachezza, avrebbe strappato uno zaino a un cliente seduto a un tavolino. Dopo aver tentato di allontanarsi dal locale, sarebbe stato raggiunto dalla vittima, impedendole di recuperare la refurtiva e spintonandola più volte.

Sempre secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il 42enne avrebbe quindi estratto dallo zaino il telefono della vittima e lo avrebbe scagliato contro un tavolino, danneggiandolo.

Durante la perquisizione personale, i militari avrebbero trovato il portafoglio della vittima nascosto nei pantaloni, contenente 20 euro e tre carte di pagamento.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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