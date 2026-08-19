Rapolano Terme, tetto crolla in via Provinciale Nord: nessuna persona coinvolta

Crollo di una porzione di tetto di un edificio adibito a civile abitazione in via Provinciale Nord a Rapolano Terme (Siena): nessuna persona è rimasta coinvolta. Danneggiata un'auto che si trovava parcheggiata nell'area sottostante.

È accaduto la scorsa notte e sul posto, intorno alle 3,30, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno provveduto tramite l'utilizzo dell'autoscala alla rimozione delle parti pericolanti in altezza. Successivamente è stata delimitata l'area interessata ed è stato inibito il passaggio, fino al ripristino delle condizioni necessarie di sicurezza.