Rotatoria viale Petrarca, al via i lavori. Come cambia la viabilità

Da mercoledì 26 agosto 2026 partiranno i lavori per la realizzazione della Rotatoria di viale Petrarca. Una rotatoria ordinata con più attraversamenti pedonali, realizzati in sicurezza, e nuovi percorsi pedonali. Sarà quella lungo la SS67 - viale Petrarca, all'incrocio con via Carrucci e via Cimarosa, nei pressi del ponte di Pontorme. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, sono stati affidati i lavori all'impresa Cav. Pozzolini Lorenzo Srl sede in via Vicinale della Stella snc – Empoli.

Un cantiere che avrà tempi di realizzazione brevi, su un tratto di strada molto trafficato ma la cui messa in sicurezza è necessaria e indispensabile. Un intervento da 170mila euro, di cui 60mila giungono con un finanziamento della Regione Toscana e il resto da risorse proprie del Comune. Le lavorazioni si concluderanno entro l’inverno 2026.

Pertanto, sono stati disposti alcuni provvedimenti temporanei di viabilità lungo un tratto di viale Francesco Petrarca e nelle relative vie limitrofe. L’ordinanza entrerà in vigore il 26 agosto fino al 16 ottobre 2026. Di seguito il dettaglio.

VIABILITÀ - A partire dal giorno 26 agosto al giorno 16 ottobre 2026, in viale Francesco Petrarca, nel tratto dal civico n.9 al n.15 e nel tratto anteriore alla stazione di rifornimento Esso, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività.

In via Arturo Romboli, nel tratto di parcheggio (in allegato al comunicato stampa la planimetria), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività; stessa cosa anche in via Domenico Cimarosa, nel tratto dal civico n.2 al n.8, su ambi i lati, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare.

I provvedimenti proseguono in viale Francesco Petrarca SS67: in base allo stato di avanzamento dei lavori e all'area di cantiere di volta in volta necessaria, verrà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico, lungo viale Francesco Petrarca.

Mentre in via Jacopo Carrucci e via Domenico Cimarosa, limitatamente alle effettive esigenze operative e a salvaguardia della sicurezza, istituzione del divieto di transito, da attuarsi in via flessibile e dinamica esclusivamente per le fasi lavorative che lo rendano strettamente necessario.

Durante i periodi di effettiva chiusura stradale, la ditta esecutrice dovrà in ogni caso garantire, compatibilmente con l'andamento delle lavorazioni e in condizioni di totale sicurezza, l'accesso e l'uscita ai veicoli dei residenti e ai proprietari/fruitori di passi carrabili e autorimesse situati all'interno dei tratti stradali interdetti.

Le disposizioni in vigore non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA – In prossimità del termine delle lavorazioni stradali prenderanno avvio anche i lavori di adeguamento dell’illuminazione pubblica della rotatoria e percorsi pedonali su SS67 intersezione di viale Petrarca e via Jacopo Carrucci con la fornitura, trasporto e posa in opera a corpo di 6 punti luce per pubblica illuminazione ad alta efficienza led, compresi sostegni, bracci, corpi illuminanti, cablaggi e opere accessorie. I lavori sono stati affidati alla ditta specializzata Borghini e Cinotti s.r.l. via G. B. Vico, 57/A (Empoli).

FOCUS PROGETTO - La prima idea della rotatoria nasce nel periodo dei lavori per il ponte sull'Orme che portò alla realizzazione di una rotonda provvisoria che fluidificasse il traffico che allora doveva essere dirottato verso Piazza Toscanini. La rotonda fu poi confermata, dando buoni risultati sul fronte della gestione del traffico anche con il ponte di nuovo aperto. La Giunta Mantellassi ha avviato dunque la realizzazione di un progetto per rendere permanente la rotatoria. Il Comune di Empoli è poi risultato beneficiario nel 2025 di un contributo regionale di 60mila euro per il bando Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale.

Il progetto prevede la realizzazione della rotatoria con area verde al centro, un'adeguata conformazione stradale con 4 nuovi attraversamenti pedonali (due lungo viale Petrarca e due lungo il distributore Esso), un nuovo percorso pedonale intorno al distributore di benzina e adeguamento di quelli di via Cimarosa e via Carrucci, oltre alle rampe dei marciapiedi in prossimità delle strisce pedonali per l'attraversamento delle persone con disabilità.

Come da norma di legge, sarà inoltre sistemata tutta la segnaletica orizzontale e verticale per avvisare della presenza della rotatoria.

“Un ingresso a Empoli che si rinnova completamente – dichiara il sindaco Alessio Mantellassi -. La sperimentazione della rotonda ha funzionato ma adesso dobbiamo rifare completamente l’incrocio dandogli anche valore estetico e cura. Grazie al lavoro dei nostri uffici siamo riusciti a progettare internamente l’opera, a ottenere un finanziamento regionale e a partire in tempi veloci. Abbiamo come Amministrazione investito 110 mila euro per questa rotonda che darà un volto nuovo a questo spazio, molto trafficato, abitato e denso di attività commerciali”.

"I lavori per la realizzazione della rotatoria di viale Petrarca stanno per cominciare e quindi, anche la viabilità della zona vedrà dei cambiamenti temporanei - chiosa l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni -. Sappiamo che quello è un punto nevralgico della città, molto trafficato ma quest'opera è più che mai indispensabile e necessaria per la nostra comunità. Chiediamo un po' di pazienza, i tempi saranno brevi e l'obiettivo è quello di arrecare meno disagi possibili".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa