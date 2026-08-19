San Genesio: uffici comunali chiusi a San Miniato il 24 e 25 agosto

In occasione della festa di San Genesio, patrono della Città e della Diocesi di San Miniato, gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì 24 e martedì 25 agosto.
Chiuso al pubblico, martedì 25 agosto, anche il Centro di Raccolta (isola ecologica) di San Miniato, in via Guerrazzi, gestito da Geofor.
I servizi comunali e il Centro di Raccolta torneranno regolarmente operativi a partire da mercoledì 26 agosto.
Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa
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