San Genesio: uffici comunali chiusi a San Miniato il 24 e 25 agosto

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In occasione della festa di San Genesio, patrono della Città e della Diocesi di San Miniato, gli uffici comunali resteranno chiusi lunedì 24 e martedì 25 agosto.

Chiuso al pubblico, martedì 25 agosto, anche il Centro di Raccolta (isola ecologica) di San Miniato, in via Guerrazzi, gestito da Geofor.

I servizi comunali e il Centro di Raccolta torneranno regolarmente operativi a partire da mercoledì 26 agosto.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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