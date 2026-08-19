Temporali sul nord-ovest della Toscana, allerta gialla per la sera di giovedì 20 agosto

Cronaca Toscana
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Peggioramento delle condizioni meteo dalla sera di domani, giovedì, con temporali di forte intensità sulle zone di nord-ovest, nella provincia di Massa-Carrara.

Per le zone descritte e in considerazione degli scenari di criticità previsti, la Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo di colore giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle 20 alle 24 di domani, giovedì 24 agosto.

Dalla Sala operativa si segnala che per la giornata di venerdì è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

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