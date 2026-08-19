Torna la Festa di San Bartolomeo a Pistoia tra fede e giochi per bambini

Domenica 23 e lunedì 24 agosto torna a Pistoia uno degli appuntamenti più amati dell’estate: la Festa di San Bartolomeo, protettore dei bambini. Un evento sentito e partecipato, che da sempre alterna momenti di spiritualità a occasioni di festa e animazione dedicati ai più piccoli.

Il cuore della manifestazione sarà, come da tradizione, piazza San Bartolomeo, animata dai coloratissimi banchi di giocattoli e dolciumi, tra cui spicca la tipica corona di San Bartolomeo, una collana composta da biscotti di pasta frolla chiamati pippi, alternati a confetti, caramelle e cioccolatini: una dolcezza tutta pistoiese che viene appesa al collo dei bambini come simbolo della festa.

I festeggiamenti prenderanno il via domenica 23 agosto alle 10 con la Santa Messa e la benedizione dell’olio per poi proseguire alle 18 con i primi vespri, seguiti alle 19 dalla Santa Messa della vigilia. Sempre nella giornata di domenica, la benedizione dei fedeli – in forma individuale – si terrà dalle 18 alle 19 e poi dalle 20 fino alle 23.30.

Lunedì 24 agosto, giorno di San Bartolomeo, saranno celebrate tre Sante Messe: una alle 8 del mattino, una alle 10 e l’ultima alle 19 presiedute entrambe dal vescovo di Pistoia e Pescia Augusto Mascagna. La benedizione dei fedeli avverrà durante tutta la giornata, con orari scaglionati: dalle 9 alle 10, poi dalle 11 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15.30 fino alle 19, per riprendere infine dalle 20 fino alle 23.

Tutte le celebrazioni e le benedizioni si svolgeranno nel giardino della chiesa di San Bartolomeo. Solo in caso di pioggia si terranno all’interno della chiesa.

Oltre agli appuntamenti religiosi, la festa offrirà momenti di intrattenimento per i più piccoli nel giardino della chiesa, dove sarà attiva un'area animazione. Attorno a piazza San Bartolomeo, domenica a partire dalle ore 15 e lunedì tutto il giorno fino alla mezzanotte, saranno inoltre presenti i tradizionali banchi dei chicchi e dei giocattoli, per la gioia di bambini e famiglie.

Ai tradizionali due giorni di festa, quest’anno si aggiunge l’iniziativa "Camminiamo insieme" in programma sabato 22 agosto, una camminata con il vescovo sul cammino di San Bartolomeo, con partenza alle 15.30 da Baggio per arrivare intorno alle 20 a San Bartolomeo. Alle ore 21 il vescovo Mascagna celebrerà la Messa nel giardino della chiesa.

Domenica 24 agosto ingresso gratuito ai Musei Civici. In occasione della festa di San Bartolomeo, lunedì 24 agosto, i Musei Civici di Pistoia saranno aperti straordinariamente con ingresso gratuito dalle 10 alle 13. Si potranno visitare il Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale con il progetto espositivo "Due ritratti pistoiesi di Giovanni da San Giovanni" (in corso fino al 27 settembre), il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni con il progetto espositivo "Marino Marini: la pittura" (in corso fino al 27 settembre).

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti si possono consultare il sito musei.comune.pistoia.it, le pagine Facebook "Musei Civici Pistoia" e "Palazzo Fabroni" e il profilo Instagram @museicivicipistoia.

Modifiche alla viabilità

Per permettere l’allestimento e lo svolgimento della festa, da domenica 23 agosto alle ore 13 fino a lunedì 25 agosto alle ore 1.30 saranno in vigore alcune modifiche alla circolazione.

In piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via Porta Guidi, vicolo Ombroso, via Porta al Pantano (nel tratto da via Trenfuni a piazza San Bartolomeo) e via Porta San Marco (tra piazza San Bartolomeo e vicolo Chiappettini) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per consentire il montaggio e lo smontaggio degli stand e il regolare svolgimento della manifestazione.

Il traffico sarà deviato lungo un percorso alternativo che passerà per via Filippo Pacini, via San Pietro e via dei Baroni. In via Filippo Pacini, nel tratto tra vicolo Villani e vicolo Gora, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli legati alla festa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Pistoia